Ученые обнаружили внутри глаза свечение, позволяющее усовершенствовать лучевую терапию

Ученые обнаружили внутри глаза человека свечение, позволяющее усовершенствовать лучевую терапию. Такое явление было запечатлено на специальную камеру. Открытие поможет офтальмологам улучшить лечение и спасти зрение.

Некоторые пациенты говорили, что во время проведенной лучевой терапии перед глазами видели вспышку света. Ученые пришли к выводу, что внутри глаза собирается достаточное количество света и вызывается свечение. Такой же эффект происходит от черенковского излучения, которое придает синий цвет ядерным реакторам под водой. Чтобы доказать, что свечение действительно идет из глаза, эксперты установили камеру CDose при лучевой терапии. Это дало возможность увидеть свет внутри глаза. Во время эксперимента больной сообщил, что действительно видел вспышку. Последующие тесты проводились на глазах свиней. Полученные результаты дали возможность идентифицировать свет как излучение Черенкова.

Эксперты подытожили следующее: благодаря специальной камере открытие, сделанное в 1934 году Павлом Черенковым (так называемое черенковское излучение) действительно может находится в человеческом глазе. Обнаруженное излучение поможет улучшить методы радиотерапии. Будет видно, на какой стадии находится лечение и правильно ли оно ведется

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Европа должна в срочном порядке начать переговоры со своими «противниками»: Ираном, Россией и Китаем, заявил в интервью Die Welt председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер. Поэтому просто «отрадно, что в конце недели Меркель лично переговорит с Путиным», похвалил немецкий политик канцлера Германии. Reuters Президент США Дональд Трамп ликвидировал иранского генерала Касема Сулеймани и тем […]