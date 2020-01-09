Ученые рассказали о полезных свойствах фисташек

Научные сотрудники рассказали о полезных свойствах фисташек. Множество лестных определений существует у этого продукта благодаря его уникальным особенностям. «Деревом жизни», «главным сердечным другом» называют плоды растения, известного людям вот уже более двух с половиной тысячелетий.
Фисташковые орехи ботаники именуются семенами Pistacia vera. Практически все признают несомненную пользу этих маленьких серых орешков в твердой скорлупе, растущих на деревьях или кустарниках в зоне субтропиков. В одном из названий отмечается связь фисташек со здоровьем сердца. Специалисты доказали, их регулярное употребление приводит к заметному снижению уровня холестерина, что препятствует развитию многих заболеваний, в том числе сердца и сосудов. В орехах / семенах содержится огромное количество белков, жиров и минералов. Являясь мощным антиоксидантом, они защищают клеточные мембраны и помогают противостоять разрушительному действию онкологии. Благодаря наличию клетчатки и низкому содержанию жиров плоды не только полезны для ЖКТ, но и предотвращают набор излишнего веса. Безусловно, при соблюдении главного принципа питания — умеренности в употреблении. В их составе учеными определены вещества лютеин и зеаксантин, которые защищают глаза от воспаления. Природные масла обеспечивают смягчающий эффект для кожи, предотвращающий ее сухость и старение.
Особенно полезны орехи для людей, страдающих сахарным диабетом II типа, обнаруженный в них фосфор повышает толерантность к глюкозе. Чтобы поддерживать здоровье иммунной системы на высоком уровне, исследователи рекомендуют обратить внимание на витамин B6, который также содержится в фисташках.
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