Ученые рассказали о полезных свойствах фисташек

09.01.2020, 16:30, Разное

Научные сотрудники рассказали о полезных свойствах фисташек. Множество лестных определений существует у этого продукта благодаря его уникальным особенностям. «Деревом жизни», «главным сердечным другом» называют плоды растения, известного людям вот уже более двух с половиной тысячелетий.
Фисташковые орехи ботаники именуются семенами Pistacia vera. Практически все признают несомненную пользу этих маленьких серых орешков в твердой скорлупе, растущих на деревьях или кустарниках в зоне субтропиков. В одном из названий отмечается связь фисташек со здоровьем сердца. Специалисты доказали, их регулярное употребление приводит к заметному снижению уровня холестерина, что препятствует развитию многих заболеваний, в том числе сердца и сосудов. В орехах / семенах содержится огромное количество белков, жиров и минералов. Являясь мощным антиоксидантом, они защищают клеточные мембраны и помогают противостоять разрушительному действию онкологии. Благодаря наличию клетчатки и низкому содержанию жиров плоды не только полезны для ЖКТ, но и предотвращают набор излишнего веса. Безусловно, при соблюдении главного принципа питания — умеренности в употреблении. В их составе учеными определены вещества лютеин и зеаксантин, которые защищают глаза от воспаления. Природные масла обеспечивают смягчающий эффект для кожи, предотвращающий ее сухость и старение.

Особенно полезны орехи для людей, страдающих сахарным диабетом II типа, обнаруженный в них фосфор повышает толерантность к глюкозе. Чтобы поддерживать здоровье иммунной системы на высоком уровне, исследователи рекомендуют обратить внимание на витамин B6, который также содержится в фисташках.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Европа должна в срочном порядке начать переговоры со своими «противниками»: Ираном, Россией и Китаем, заявил в интервью Die Welt председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер. Поэтому просто «отрадно, что в конце недели Меркель лично переговорит с Путиным», похвалил немецкий политик канцлера Германии. Reuters Президент США Дональд Трамп ликвидировал иранского генерала Касема Сулеймани и тем […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика