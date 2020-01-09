Коллекционер Роб Ваненчак нашел неизданный картридж с редким прототипом игры для Atari 2600

Коллекционеру и историку видеоигр Робу Ваненчаку удалось найти картридж с неизданным прототипом игры Moon Patrol, разрабатывавшейся для приставки Atari 2600. Узнать редкое издание удалось по синей маркировке, которую сотрудники компании General Computer Corporation (GCC) использовали для внутренних копий игр.

Сам картридж, подписанный Zorfon Patrol, был найден в октябре 2018 года на торговой площадке eBay. Внимание коллекционера привлекла не только синяя маркировка, но и тайтл для Atari 2600, упоминание которого он найти не смог. Поиграв несколько раз, Роб Ваненчак убедился, что перед ним — прототип игры Moon Patrol, поскольку игровая механика у них была очень похожа.

На то, что разрабатывалась игра студией GCC, указывала подпись ее сотрудницы Ноэли Алито. Роб Ваненчак связался с ней, и она подтвердила, что на картридже действительно одна из ранних версий Moon Patrol. Фактически носитель являлся пиратской копией, но тогда об этом явлении не задумывались, а игру сотрудница записала для детей родственников.

Релиз Moon Patrol состоялся в 1982 году. Отличительной особенностью игры стала технология параллакс-скроллинга, при которой изображения на заднем и переднем планах имели разную скорость движения. Ее использование позволяло увеличить эффект глубины картинки.

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