Эксперт: Армянский блогер создал угрозу безопасности страны с помощью фейковой новости

«Это большой привет нашим блогерам, которые считают, что российские законы ограничивают свободу слова. Пример Армении показывает, как должен работать закон о фейковых новостях», – сообщил газете ВЗГЛЯД политолог Александр Малькевич, комментируя задержание блогера в Армении за фейковую новость о премьер-министре страны Николе Пашиняне, который якобы поздравил США с успешной операцией против Ирана.

«Это очень актуальный пример в контексте разговоров о «жестоких законах кровавого режима» в России. Как принято писать у нас в соцсетях: «Блогер, написавший фейк про главу государства, брошен в тюрьму», – «Все понятно, режим закручивает гайки», – «Так нет, это в Армении», – «Тогда, конечно, ложь нельзя оставлять без внимания». И все в таком духе», – сказал председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.

Ранее спецслужбы Армении обнаружили и задержали владельца фейковой страницы в Facebook, откуда была распространена ложная информация о поздравлении с «успешной» операцией против Ирана, которое премьер-министр Армении якобы направил президенту США.

Позже Пашинян заявил, что эта информация быстро стала трендом дня в азербайджанской прессе, а оттуда попала в иранские СМИ. Премьер добавил, что эта ситуация создала угрозу национальной безопасности Армении.

По мнению Малькевича, задержание блогера – это прецедент. Причем не только для постсоветского пространства, но и для Европы. «Прецедент, безусловно, жестковатый. Но самое главное – это большой привет российским блогерам, которые считают, что российские законы про фейковые новости слишком жестокие, ограничивают свободу слова», – добавил собеседник.

«По факту законы в РФ ничего не ограничивают. У нас безнаказанно пишут всякую ахинею и абракадабру. И я понимаю, почему так возбудились в Армении – этот фейк дружно процитировали арабские и иранские СМИ. Скандал вышел далеко за пределы страны и существенно подорвал имидж и Армении, и ее лидера Никола Пашиняна в глазах мировой общественности», – констатировал Малькевич.

Но этот случай показывает, как должен работать закон о фейках, вызывающих общественные потрясения, продолжил эксперт. «Блогер-мужчина на фейковой странице выступал от имени женщины, сознательно лгал, зная о непростых отношениях Армении и Азербайджана, который дружит с Ираном. Его вброс процитировали СМИ, чем вызвали внешнеполитический скандал. Поэтому действия силовиков Армении обоснованы», – заключил Малькевич.

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