Подмосковным городам дадут более 300 млн рублей на науку и благоустройство

09.01.2020, 16:18, Разное

Наукограды Подмосковья получат более 182 миллионов рублей из федерального бюджета России. Еще 155 миллионов рублей городам направит правительство Московской области. За счет этих средств планируется развивать научную деятельность и благоустройство, сообщает телеканал «Царьград».

Соглашение о субсидировании было подписано между правительством Московской области и Министерством науки и высшего образования России в конце декабря 2019 года. Заместитель председателя подмосковного кабмина Вадим Хромов сообщил телеканалу «360», что  общий объем финансирования городов в 2020 году превысит 338 миллионов рублей. 

Деньги будут направлены на научные мероприятия, ремонт образовательных учреждений и лабораторий, а также на развитие научно-образовательных центров. 



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Неотъемлемой частью жизни византийских городов являлись гонки колесниц на ипподроме. Хотя у этого зрелища были языческие корни, оно проводилось на протяжении нескольких столетий, когда многие античные традиции в империи уже канули в Лету. Каждое 11 мая жители Константинополя отмечали на ипподроме день основания столицы. Свои ипподромы поменьше были и в провинциальных городах ромеев (столичный вмещал до 40 тысяч человек). В Константинополе о начале гонок возвещал бросок императором […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика