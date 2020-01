Селена Гомес рассказала об одиночестве, проблемах с психическим здоровьем и операции по пересадке почки

Селена Гомес украсила обложку февральского номера журнала WSJ Magazine и дала изданию откровенное интервью. Оно приурочено к выходу ее первого за последние четыре года сольного альбома под названием Rare — он увидит свет уже завтра, 10 января. Ранее Селена выпускала заглавную песню с пластинки — Lose You To Love Me, которая, по мнению поклонников, посвящена экс-бойфренду певицы Джастину Биберу. Публикуем самые интересные цитаты из откровенного интервью.

Селена о проблемах с психическим здоровьем:

Сейчас я понимаю, что должна была пройти через все это. У меня низкая самооценка, и я постоянно работаю над тем, чтобы это исправить. Но я чувствую себя очень сильной, так как много узнала о том, что творится в моей голове. Мои всплески настроения были действительно сильными: если мне было весело — то очень весело, если что-то шло не так — это выводило меня из строя на несколько недель. Я обнаружила, что действительно имею проблемы с психическим здоровьем. И для меня, честно говоря, это стало большим облегчением. Я поняла, что могу получить помощь и найти людей, которым доверю эту проблему. Я получила правильное лечение, и моя жизнь кардинально поменялась.

Об одиночестве:

Мне нравится в конце дня зайти в свою комнату и побыть там одной. Только я и моя собака. Я одинока на протяжении уже двух лет… Но меня это устраивает.

О волчанке и операции по пересадке почки:

Волчанка — один из переломных моментов моей жизни, потом была пересадка почки, и это один из самых страшных моментов, так как, да, я в общем-то могла просто умереть. Когда я пришла в себя после операции, помню, что меня начало сильно трясти, мама закричала, и мне вновь сделали наркоз (после этого — из-за осложнений — была проведена повторная операция, продлившаяся 7 часов, — прим. ред.). Такие события приводят тебя в чувство, сейчас я просто радуюсь тому, что живу.

Об удалении из социальных сетей:

Я брала перерыв от Instagram на год, может, на полтора года. Я старалась держаться подальше от всего, что заставляло бы меня чувствовать себя дер****. Вернуться я решила только потому, что готовлю к выпуску новую музыку, но как раз вчера я говорила своей лучшей подруге Кортни, что вскоре собираюсь снова удалить это приложение со своего телефона. Близкие знают, что я достаточно зависимая личность, поэтому это может принять нездоровые формы.

Наопмним, в сентябре 2017 года Селена Гомес рассказала о том, что ей пересадили почку близкой подруги Франсии Раисы, поскольку многочисленные курсы химиотерапии не помогали. Несколько лет назад ей диагностировали аутоиммунное заболевание — системную красную волчанку, из-за которого организм певицы вырабатывает антитела, атакующие здоровые клетки.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Невролог и психолог «Елизаветинской больницы» Санкт-Петербурга Татьяна Сергеева и психолог Алла Ильина Рассказали о хитростях, которые помогут легко вернуться в рабочий ритм после новогодних праздников. Специалисты пояснили, в частности, как наладить режим сна, сообщают «Невские Новости». Секрет заключается в том, чтобы незадолго до отхода ко сну провести некоторое время на свежем воздухе. Также быстро уснуть […]