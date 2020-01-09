Вооруженные силы Восточной Римской империи

На V век выпал финал Западной Римской империи, но у восточной половины дела шли куда лучше. Несмотря на ряд поражений римского оружия, всё же у Восточной Римской империи была возможность реорганизовать вооружённые силы. Константинополь сдержал натиск варваров и сумел нарастить военный бюджет в два раза по сравнению с Западной империей. В 420 году армия византийского полководца Ардабурия разбила персов. Флот Восточной империи в 431 году сражался с вандалами. Константинопольский двор смог сдержать и Аттилу в 447 году, выставив против него 2 большие армии. На бой с вандалами империя отправила 400 тысяч человек и 10 тысяч судов (по крайней мере, так утверждают хронисты).



Византийская армия эпохи Юстиниана. Реконструкция Источник: Pinterest

Но тем не менее за V век численность армии Восточной империи неумолимо сокращалась. Ко времени правления Юстиниана Великого (527−565 гг.) относится самое крупное изменение численности вооружённых сил. Основным родом войск в VI веке стала кавалерия, хотя содержать подобные подразделения было в два раза дороже пехоты.



Юстиниан Великий Источник: Pinterest

Империя Юстиниана: Реконкиста

Восточная Римская империя в VI веке была обречена на ведение активной внешней политики: проблемные вопросы V столетия оставались решёнными не до конца. Жестокие столкновения на востоке с Сасанидским Ираном, паразитическая деятельность вандалов в Средиземноморье и сам конец Западной империи вынуждал правительство Константинополя переходить к решительным действиям. Идея реконкисты витала в воздухе давно, но постепенное возвращение западных территорий в руки Dominus mundi произошло при Юстиниане I. «Последний римлянин на троне» использовал возможный потенциал и ряд идей, которые появились уже до его времени правления.



Юстиниан Великий и окружение Источник: Pinterest

Константинополь провёл очень серьёзную дипломатическую подготовку своих будущих завоеваний: в 532 году был заключён «вечный мир» с персами. Установив покой на восточной границе империи, Юстиниан был готов начать борьбу с варварами на Западе, в первую очередь — с королевством вандалов в Северной Африке. После подавления восстания Ника в том же году, правительство начинает активно заниматься вандалами: до этого момента дипломаты Юстиниана довольно долго ведут переговоры с лояльным Константинополю королём Гильдерихом, однако в 530 году его свергает Гелимер — агрессивно настроенный к Византии правитель. Переворот послужил поводом для начала византийского вторжения: в 533 году Велисарий высаживается с армией у Карфагена. Местное население, измучанное дикими порядками вандалов, с радостью открывает ворота городов перед армией императора. В 534 году королевство вандалов перестаёт существовать, а Северная Африка входит в состав Восточной Римской империи.

Похожая ситуация сложилась в королевстве остготов в Италии, когда проримскую регентшу Амаласунту отстраняют от власти и убивают. В 535 году византийская армия начинает наступление по двум направлениям: с юга Италии и со стороны балканских провинций. 31 декабря Сицилия полностью захвачена Велисарием. С востока полководец Мунд занимает север Италии. Казалось бы, после договора остготского короля Теодата с послами Юстиниана 539 года, по которому вся Италия перешла к Византии, войне пришёл конец. Но неожиданное поражение византийцев и смерть в сражении Мунда меняет расстановку сил. Остготы заключают союз с лангобардами, а позднее — и с персами.



Битва византийцев с готами Источник: Pinterest

К 50-м годам VI столетия военная акция Византии затянулась и вернуть прежнее положение вещей было почти невозможно. Но всё-таки в 552 году полководец Нарсес наносит сокрушительное поражение остготскому королю Татиле у подножья Молочной горы. Остготы разгромлены, победа, казалась, была близко. Но внезапно в 553 году в Италию вторглась огромная армия франков, король которых в своё время заключил союз с остготским королевством. Восточноримская армия не могла противостоять 75-тысячной орде франков: к 554 году Византии пришлось оставить северную и центральную часть Италии. Военные действия на Аппенинском полуострове были окончены.



Реконкиста Юстиниана Великого Источник: Pinterest

Ещё во время итальянской кампании Юстиниан посылает армию полководца Петра Либерия в Испанию для разгрома вестготов. Римляне молниеносно захватили провинцию Бетику, но реакция вестготов не заставила себя долго ждать: воевавшие между собой правители Пиренеев объединились в борьбе с захватчиками. К VII столетию владения Восточной Римской империи в Испании были заняты вестготами.

Численность армии Юстиниана Великого

Исторические источники, к счастью, показывают довольно полную картину сложившейся ситуации: для реконкисты Юстиниана (а Восточная Римская империя хотела вернуть утраченные владения в Северной Африке, Испании и Италии) формировались относительно небольшие армейские части. В 534 году, громя королевство Вандалов на территории современного Туниса, полководец Велисарий имел в подчинении 10 тысяч пехоты и 5 тысяч всадников. Для операции против остготов в Италии Византия смогла выставить 10−11 тысяч военных. Армия прославленного византийского командующего в целом никогда не превышала 25 тысяч человек. Также византийцы в Италии использовали вспомогательные войска, набранные из гуннов, гепидов, герулов, беглых персов и лангобардов.

Юстиниан в 528 году формирует новую армию на территории Армении: она не была большой, но её образование прекрасно иллюстрирует командную структуру военного подразделения Византии. Как правило, внутри империи всё руководство воинским соединением отводилось придворному магистру. Магистр в свою очередь делегировал часть полномочий пяти дуксам. Два дукса отвечали за оборону севера провинции и управляли местными крепостными гарнизонами. Три оставшихся защищали южные рубежи. В распоряжении дукса было не более 500 всадников.



Туника византийская VI-VII вв. Источник: Pinterest

Почему происходило сокращение численности армии? Хронист Прокопий Кесарийский считал, что это была умышленная мера для уменьшения расходов на военный сектор. Чиновники даже не обновляли официальные списки военнослужащих: погибших намеренно не вычёркивали. По сути, существовали «мертвые души», которые мешали движению по карьерной лестнице перспективных военных. Увольнение со службы также проходило довольно часто. Историописец Агафий Миринейский упрекал императора Юстиниана в том, что римская армия «уже не та»: ранее её количество достигало 645 тысяч, сейчас — едва доходит до 150 тысяч бойцов.



Императорская гвардия Юстиниана Источник: Pinterest

Военная стратегия Юстиниана не была принципиально новой: недостаток живой силы в армии император компенсировал мобильностью и дипломатией. Отряды перебрасывались из одного региона в другой, пленных предпочитали вербовать. Центральный военный резерв оставался пустым. В конечном счёте военные кампании Юстиниана Великого привели к огромным дырам в государственном бюджете.

Один эпизод прекрасно иллюстрировал серьёзные проблемы в сфере обороны империи: в конце правления Юстиниана к Константинополю прорвалось без какого-либо сопротивления 7 тысяч гуннов. В городе оставалось лишь 300 ветеранов во главе с Велисарием: к счастью, они смогли напугать кочевников и заставить их уйти. Вооруженные силы Восточной Римской империи нуждались в серьёзных реформах: византийские императоры с такой армией не могли проводить активную внешнюю политику.

Источник: Дилетант

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