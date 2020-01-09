Византийская империя: тысяча лет взлетов и падений

К концу IV века огромная Римская империя «римской» только называлась. Уже несколько поколений императоров правили не из Вечного города, а из восточной столицы — Константинополя. В 395 году император Феодосий I, любивший обоих своих сыновей, разделил империю между ними. Старшему сыну Аркадию досталась восточная часть со столицей в Константинополе, а 10-летнему Гонорию — западная со столицей в Риме. Естественно, такое дробление вызвало непонимание и недовольство подданных, но вскоре выяснилось, что чадолюбивый Феодосий оказал цивилизации большую услугу. Всего через 80 лет после его смерти Рим пал под ударами варваров, и Западная империя прекратила своё существование. Что было бы, если страна в момент нашествия диких племен оставалась единой, — неизвестно, но Восточная Римская империя смогла дать отпор варварам и на несколько веков стала оплотом цивилизованного мира.

В просторечии, а потом и официально это мощное государство стало именоваться Византией. Византом греки называли Константинополь еще до того, как римские императоры сделали его своей столицей. В стране сохранились римские законы, обычаи и господствующая христианская религия. На огромные просторы Восточного Средиземноморья, Азии и Северной Африки простиралась власть императора, которого так же называли автократором или базилевсом. В середине VI века мощная Византия начала наступать на небольшие варварские государства в Европе и Африке, постепенно отвоёвывая бывшие римские территории. Базилевса Юстиниана I признали своим владыкой королевство вандалов в Северной Африке, государство остготов в Италии, а также вестготы в Южной Испании. Казалось, еще немного, и Константинополь восстановит свою власть на всех захваченных варварами территориях, и Римская империя предстанет в своем прежнем величии.

Однако воинственные жители Аравийского полуострова, осененные новой религией — исламом, — не дали этим мечтам сбыться. Арабские племена неожиданно атаковали восточные и южные рубежи Византии. Через несколько десятилетий под их властью оказалась почти вся Северная Африка и Ближний Восток. После смерти Юстиниана и европейские владения стали ускользать из рук новых базилевсов. В 673 году произошло неслыханное: арабские «дикари», над которыми еще недавно потешались цивилизованные византийцы, подошли к Константинополю и пять лет держали его в осаде. Противников удалось отогнать от столицы, но о планах мирового господства Византии пришлось забыть.

Эти неприятности совпали с другими бедами. Государство опустошила эпидемия чумы. Византия, являвшаяся экономическим и торговым лидером Европы, пришла в упадок. На восстановление былого великолепия потребовалось несколько веков.

Реконструкция панорамы Константинополя. (cappadociavisit.com)

Население империи искало спасения от разорения, войн и напастей в религии. Византийская церковь формально еще подчинялась Римскому Папе, но с каждым столетием всё больше претендовала на самостоятельность. Если на западе Папа был высшим судьей для любых монархов, то в Константинополе император мог снимать и назначать патриархов, реформируя церковь в угоду своей политике. Это привело к фактическому обожествлению, сакрализации императорской власти, что стало характерно для зарождавшегося православия. Формальный раскол западной и восточной христианских церквей произошел лишь в 1054 году, когда догматические противоречия стало невозможно сдерживать.

Империя наносит ответный удар: борьба Византии за величие

В тысячелетней истории Византии периоды расцвета перемежались длинными временами упадка. Император Лев III Исавр, вроде бы, навел порядок в государстве и разгромил арабов, в очередной раз покушавшихся на границы, но претендовать на гегемонию в Европе Византия уже не могла. Бурно развивались западные государства. В 800 году Карл Великий объявил о воссоздании Римской Империи, что стало для Константинополя ощутимой оплеухой. Еще одну пощечину нанесли русы, чей князь Олег в назидание прибил свой щит на ворота столицы Византии. Вновь подняли голову арабы, а новая религиозная политика властей, так называемое иконоборчество, вызвало череду восстаний. Византия вновь погрузилась в смуту.

Русы у стен Константинополя, фрагмент иконы. (wikimedia.org)

Порядок установился лишь с воцарением новой Македонской династии. При этих императорах Константинополь превратился в прекраснейший город, поражавший современников своим великолепием. Двор императоров славился роскошью и тщательно разработанным церемониалом, отступления от которого жестоко карались. Базилевс являлся чуть ли не живым богом, прислуживать которому имели право лишь евнухи. Странная смесь западных христианских обычаев и восточной пышности поражала современников. Византийское государство безо всякого стеснения вмешивалось в экономику. Морская торговля, составлявшая основу процветания империи, находилась под жестким контролем чиновников. Они не только устанавливали размеры пошлин и таможенных сборов, но даже монеты чеканили, исходя из торговых нужд. Государство контролировало положение дел в важнейших отраслях сельского хозяйства, регулируя цены на зерно и другие продукты. Даже во главе цехов ремесленников стояли чиновники. Всё это позволяло управлять экономикой и выжимать из населения как можно больше налогов, но делало Византию менее конкурентоспособной.

Падение Византии

В конце I тысячелетия Византийская империя то расширяла свои границы, завоевывая, например, Болгарию, то теряла территории под натиском турок-сельджуков. Как раз в это время в обиход вошли такие выражения, как «византийская роскошь» и «византийское коварство». Последним качеством отличались не только константинопольские царедворцы, но и наемные убийцы, в случае необходимости устранявшие врагов императора внутри империи и далеко за её пределами.

Очередной расцвет Византии был связан с началом крестовых походов. В XII веке Константинополь служил местом отдыха рыцарей на их тяжелом пути в Святую Землю. Христиане, отбивавшие Гроб Господень у мусульман, пользовались покровительством императора. К сожалению, такие отношения сохранялись недолго. В конце столетия к власти в результате переворота пришел Андроник Комнин, который в популистских целях устроил в столице резню латинян. Этим он обрек государство на страшную кару: Четвертый крестовый поход в 1204 году был направлен против христианской Византии. Рыцари захватили Константинополь, империя развалилась на небольшие государства. Хаос продолжался более полувека, пока династия Палеологов не выгнала латинян и не восстановила императорскую власть.

О прежнем могуществе, правда, правители Византии могли лишь мечтать. Со всех сторон на них наседали враги, наибольшую опасность представляли турки. К концу XIV века они захватили всю Малую Азию и заблокировали Константинополь. От падения древний Визант спас лишь поход Тамерлана против турок, вынужденных снять осаду.



Ж.-Ж. Бенжамен-Констан «Вступление турок в Константинополь». Источник: wikipedia.org

Передышка оказалась недолгой. В 1453 году турки захватили Константинополь и переименовали его в Стамбул. Тысячелетняя история Восточной Римской империи бесславно завершилась. Последние её остатки — Морея и Трапезунд — пали спустя 10 лет.

Источник: Дилетант

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