Озвучен телерейтинг новогоднего обращения Путина

Около 44% россиян в возрасте от 4 лет посмотрели новогоднее обращение президента РФ Владимира Путина, следует из данных компании Mediascope.

Отмечается, что в городах с населением более 100 тыс. человек рейтинг новогоднего обращения президента составил 44%, если считать по всем населенным пунктам РФ – 43,7%, передает «Интерфакс» со ссылкой на данные компании.

Обращение Путина 31 декабря стало самой рейтинговой программой на российском телевидении. На Первом канале его посмотрели 15,3% человек в городах с населением более 100 тыс. жителей в возрасте от 4 лет (Россия 100+) или 35,3% (доля) от всех смотревших на тот момент телевизор. По всем населенным пунктам (Россия 0+) рейтинг составил 15,1% (доля – 34,5%).

Рейтинг обращения на телеканале «России 1» составил 10,3%, доля – 23,8% по РФ 100+, и рейтинг – 11,0%, доля – 25,2% по РФ 0+.

«Новогодняя ночь на Первом» заняла в списке третье место с рейтингом по РФ 100+ в 9% (доля 26%), а по РФ 0+ – 9,1% (доля 26,5%).

Фильм Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию», который шел 31 декабря на Первом канале, оказался на четвертом месте в рейтинге: в городах с населением более 100 тыс. человек его посмотрели 7,9% россиян (или 21,5% всех смотревших на тот момент телевизор), во всех населенных пунктах страны рейтинг фильма составил также 7,9% с чуть меньшей долей – 21,1%.

В пятерку самых популярных новогодних телепередач также вошел «Новогодний парад Звезд» на «России 1». Программу в городах с более 100 тыс. жителей смотрели 6,9% россиян или 18,4% включивших телевизор, а по замеру РФ 0+ – 7,5% или 20%.

Рейтинг (%) – количество человек, смотревших средний выпуск телепрограммы, выражается в процентах от населения (в рамках выбранной целевой аудитории).

Доля аудитории (%) – количество человек, смотревших средний выпуск телепрограммы, выраженное в процентах от всей телеаудитории.

Президент Владимир Путин в обращении к россиянам заявил, что страна переживает противоречивое время, но отметил, что жители РФ могут сделать все для успешного развития государства.





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