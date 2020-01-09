Мировое соглашение с «Газпромом» по штрафу АМКУ не предусматривает возврат активов российской компании – Витренко

Подписанное в конце декабря 2019 года мировое соглашение между Украиной и «Газпромом» не предусматривает возврат российской компании ее активов, конфискованных ранее по решению Антимонопольного комитета Украины, заявил на пресс-конференции 9 января исполнительный директор НАК «Нафтогаз України» Юрий Витренко, сообщает «Интерфакс-Украина».

«В рамках этого урегулирования «Газпром» отказался от этой компенсации. Он согласился с тем, что стоимость конфискованных в Украине его активов уже никогда не будет возвращена и компенсирована. Эта история является закрытой», – сказал Витренко.

Кабинет Министров Украины одобрил проект мирового соглашения между Украиной и российской компанией «Газпром» 27 декабря 2019 года.

25 октября 2018 года «Газпром» инициировал арбитражное разбирательство против Украины, требуя отменить штраф в 172 млрд грн (около $6 млрд), наложенный украинским Антимонопольным комитетом за злоупотребление монопольным положением на рынке транзита газа.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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