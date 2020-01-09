Иран назвал ракетные удары по базам США началом крупной операции

Ракетные удары иранских вооруженных сил по базам США стали началом крупной операции, сообщил бригадный генерал Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде.

«Ракетные удары по одним из самых важных военных баз США стали началом крупной операции «Мученик Сулеймани», которая будет иметь продолжение во всем регионе», – сказал Хаджизаде, передает ТАСС со ссылкой на Fars News Agency.

Напомним, в среду ночью в ответ на убийство генерала Касема Сулеймани Иран нанес удары по авиабазе США на западе Ирака, а также по американскому военному объекту в Иракском Курдистане.

В четверг постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи заявил, что предложение Вашингтона о переговорах невозможно принять, так как американская сторона вводит санкции против Тегерана. При этом Тегеран заявлял, что завершил месть за убийство генерала Касема Сулеймани.

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