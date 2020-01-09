AMD презентовала на CES 2020 технологию FreeSync Premium для геймерских мониторов

Компания AMD презентовала технологию FreeSync Premium для геймерских мониторов на выставке электроники CES 2020 в Лас-Вегасе. Она улучшает графический эффект в HDR-играх на экранах с частотой в 120 Гц и больше.

FreeSync Premium обеспечивает компенсацию низкого количества сменяемых кадров в единицу времени (LFC) даже при уменьшении FPS. Новая технология выдаёт плавную анимацию, улучшая изображение во время использования компьютерных игр. FreeSync Premium предотвращает значительные перепады частоты кадров, вызванные вертикальной синхронизацией. Более 300 мониторов уже получили документы, удостоверяющие соответствие устройств техническим требованиям, предъявляемым при использовании технологии.

Стоит отметить, производитель микросхем AMD переименовал FreeSync 2 HDR в FreeSync Premium Pro. Новый стандарт предусматривает уменьшение задержек ввода при воспроизведении игр. Помимо прочего, он повышает требования к отображению оттенков экранами. По словам разработчиков, новая технология улучшит игровой процесс.

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