Анна Семенович на Сейшельских островах отдыхает от макияжа и причесок

09.01.2020, 16:04, Разное

Певица Анна Семенович отдыхает на Сейшельских островах от макияжа и причесок, а главное — от напряженного трудового года. Радостью танцевать на берегу океана певица поделилась с поклонниками, опубликовав в соцсети несколько пляжных снимков.
Особенно остро вопрос о необходимости полноценного отдыха встал после изматывающего новогоднего дедлайна. Полное расслабление Семенович выразила перечислением действий, от которых она отказалась: «Не крашусь, не причесываюсь, просто загораю». Волосы, собранные в небрежный пучок, халат цветочного принта или футболка с длинной юбкой — все подчеркивает основное чувство свободы. Рождество певица встретила в самолете, о чем также пояснила фолловерам.

Подписчики ответили Анне Семенович многочисленными сообщениями, поздравлениями и комментариями. Все, кто остался среди серых трудовых будней, «тихо завидуют» и желают знаменитости хорошего отдыха. На вопрос о времени возвращения певица пока не ответила. Скорее всего, она об этом просто еще не хочет думать.



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