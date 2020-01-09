Украина назвала теракт и попадание ракеты среди версий крушения самолета в Иране

Совет национальной безопасности Украины рассматривает несколько версий крушения украинского Boeing-737 в Тегеране, передает РИА Новости.
Киев считает, что авиакатастрофа могла произойти из-за поражения зенитной ракетой, взрыва двигателя по техническим причинам или взрыва в результате теракта. Секретарь СНБО Алексей Данилов уточнил изданию «Цензор.нет», что речь идет о ракете «Тор» российского производства. По его словам, специалисты также изучают версию столкновения самолета с беспилотником.
8 января самолет Boeing-737 упал сразу после вылета из аэропорта Тегерана. По данным иранских властей, крушение произошло из-за возгорания двигателя. Спасти никого из находившихся на борту 176 человек не удалось. Обломки самолета разнесло в радиусе нескольких километров.
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Источник: Новая газета
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