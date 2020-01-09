Протестующие в Абхазии прорвались в здание администрации президента

В Абхазии протестующие взяли штурмом здание администрации президента в Сухуме. Они выломали дверь и окна здания. Об этом сообщает «Дождь».
Протестующие требуют отменить результаты прошедших в августе выборов и провести новое голосование. Ранее власти уже назвали их действия попыткой госпереворота.
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Видео Низфы Аршбы
Ранее 9 января несколько сотен сторонников бывшего кандидата в президенты Абхазии Алхаса Квициниа вышли к зданию Абхазского драматического театра в Сухуме.
Затем они двинулись к зданию администрации президента с требованием признать выборы президента, которые прошли летом 2019 года, недействительными. Тогда с перевесом в 1% победил действующий президент республики Рауль Хаджимба. Он получил 47,39% голосов, а лидер оппозиционной партии «Амцахара» Алхас Квициниа набрал 46,17% голосов.
Верховный суд Абхазии в четверг начал слушание, рассматривающее кассационную жалобу Квицинии на решение суда, по которому итоги выборов президента Абхазии были признаны действительными.
Президент Абхазии Рауль Хаджимба заявил «Интерфаксу», что продолжает исполнять свои обязанности и не намерен никуда скрываться. «Я нахожусь в Сухуми на рабочем месте в здании органов госвласти», — отметил он.
По его словам, в данный момент проводятся мероприятия «по локализации происходящих событий».
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Последнее: В Абхазии протестующие взяли штурмом здание администрации президента в Сухуме. Они выломали дверь и окна здания. Об этом сообщает «Дождь». Протестующие требуют отменить результаты прошедших в августе выборов и провести новое голосование. Ранее власти уже назвали их действия попыткой госпереворота. /wp-content/uploads/2020/01/ABHAZIYA.mp4 Видео Низфы Аршбы Ранее 9 января несколько сотен сторонников бывшего кандидата в президенты Абхазии Алхаса Квициниа […]
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