ЕС не осудил иранские удары по американцам и призвал к диалогу

Евросоюз воздержался от прямого осуждения иранских ударов по базам США в Ираке, призвав все стороны конфликта немедленно прекратить использование оружия и перейти к диалогу. По оценкам европейских экспертов, именно Брюссель способен внести реальный вклад в урегулирование обострившегося конфликта между Вашингтоном и Тегераном, передаёт Euronews.

Евросоюз воздержался от осуждения иранских ударов по базам США в Ираке. При этом председатель Еврокомиссии выразила в Брюсселе обеспокоенность в связи с обострением положения в регионе.

УРСУЛА ФОН ДЕР ЛЯЙЕН, председатель Еврокомиссии: Нужно немедленно прекратить использование оружия, чтобы дать место диалогу. Нас всех призывают способствовать возобновлению переговоров, которые чрезвычайно необходимы.

Первое в этом году заседание еврокомиссаров было посвящено событиям на Ближнем Востоке. Верховный представитель по иностранных делам и политике безопасности выразил надежду на то, что Совместный всеобъемлющий план действий по ядерной программе Ирана, принятый в 2015 году при участии России, всё еще осуществим.

ЖОЗЕП БОРРЕЛЬ, верховный представитель Еврокомиссии по безопасности: Мы обсудили с коллегами ситуацию вокруг СВПД. Этот план сегодня важнее, чем когда-либо, поскольку он даёт нам единственную возможность быть рядом с русскими и китайцами и на многосторонней основе решать, как справляться с рисками, с которыми мы сталкиваемся.

Специалист по внешней политике Евросоюза считает, что именно Брюссель способен внести реальный вклад в ослабление конфликта между Вашингтоном и Тегераном.

САМУЭЛЬ ДОВЕРИ ВЕСТЕРБАЙ, специалист по внешней политике ЕС: Одним из важных игроков мог бы стать ЕС, поскольку он, во-первых, выполняет миротворческую миссию внутри Ирака, и во-вторых, играет посредническую роль вместе с ООН. Евросоюз поможет обуздать иранское влияние в регионе и восстановить доверие между Соединёнными Штатами и Ираном, если представится такая возможность в будущем.

НАТО из своей штаб-квартиры в Брюсселе также внимательно следит за развитием событий вокруг Ирана и призывает все вовлечённые стороны к деэскалации напряжённости.

Дата выхода в эфир 08 января 2020 года.

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Последнее: Евросоюз воздержался от прямого осуждения иранских ударов по базам США в Ираке, призвав все стороны конфликта немедленно прекратить использование оружия и перейти к диалогу. По оценкам европейских экспертов, именно Брюссель способен внести реальный вклад в урегулирование обострившегося конфликта между Вашингтоном и Тегераном, передаёт Euronews. Евросоюз воздержался от осуждения иранских ударов по базам США в Ираке. […]