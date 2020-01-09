В Роспотребнадзоре дали советы по поеданию вредной пищи

По мнению специалистов Роспотребнадзора, одними из самых вредных блюд на российских столах являются салаты с майонезом или сметаной, сладости с кремом, шаурма, котлеты, рулеты, паштеты и студень. Однако эксперты не призывают людей отказаться от такой пищи, а лишь употреблять ее правильно, сообщает «ToDay News Ufa».
Прежде всего, в ведомстве рекомендуют готовить эти продукты самостоятельно и есть их в небольших количествах. А при покупке готовой еды важно обращать внимание на дату изготовления и срок годности товара. Специалисты также напомнили, что такую пищу не стоит хранить более суток. При приготовлении «вредных» блюд нужно использовать отдельные ножи и разделочные доски. Перед началом готовки следует мыть руки и ингредиенты.
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Последнее: По мнению специалистов Роспотребнадзора, одними из самых вредных блюд на российских столах являются салаты с майонезом или сметаной, сладости с кремом, шаурма, котлеты, рулеты, паштеты и студень. Однако эксперты не призывают людей отказаться от такой пищи, а лишь употреблять ее правильно, сообщает «ToDay News Ufa». Прежде всего, в ведомстве рекомендуют готовить эти продукты самостоятельно и […]
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