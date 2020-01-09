На Урале сотрудницу кинотеатра уволили из-за невыполнения плана по показу российского кино

Администратора кинотеатра в городе Богданович Свердловской области уволили за невыполнение плана по прокату отечественных фильмов. После подачи иска ее восстановили в должности. Об этом сообщает РИА «Новости».

Женщина работала администратором отдела по кинопоказу в кинотеатре «Совкино» Богдановича с 2013 года, но летом 2019 года была уволена руководством за «неоднократное неисполнение трудовых обязанностей».

В обращении суда говорится, что «причиной послужила претензия федерального Фонда социально-экономической поддержки отечественной кинематографии, который счел, что кинотеатр не исполнил обязанности по демонстрации национальных фильмов РФ в объеме не менее 50% киносеансов».

Женщина с решением суда была не согласна и подала иск. После этого ее восстановили на работе. Кроме того, суд обязал кинотеатр выплатить ей 18,3 тысячи рублей в качестве заработка за время вынужденного прогула и 2 тысячи рублей в счет возмещения моральной компенсации.

Ранее The Insider писал о том, что по итогам одиннадцати месяцев 2019 года только один из восьми российских фильмов, получивших государственные субсидии, оказался коммерчески успешным.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Администратора кинотеатра в городе Богданович Свердловской области уволили за невыполнение плана по прокату отечественных фильмов. После подачи иска ее восстановили в должности. Об этом сообщает РИА «Новости». Женщина работала администратором отдела по кинопоказу в кинотеатре «Совкино» Богдановича с 2013 года, но летом 2019 года была уволена руководством за «неоднократное неисполнение трудовых обязанностей». В обращении суда […]