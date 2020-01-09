На Урале сотрудницу кинотеатра уволили из-за невыполнения плана по показу российского кино

09.01.2020, 15:52, Новости дня

Администратора кинотеатра в городе Богданович Свердловской области уволили за невыполнение плана по прокату отечественных фильмов. После подачи иска ее восстановили в должности. Об этом сообщает РИА «Новости».

Женщина работала администратором отдела по кинопоказу в кинотеатре «Совкино» Богдановича с 2013 года, но летом 2019 года была уволена руководством за «неоднократное неисполнение трудовых обязанностей».

В обращении суда говорится, что «причиной послужила претензия федерального Фонда социально-экономической поддержки отечественной кинематографии, который счел, что кинотеатр не исполнил обязанности по демонстрации национальных фильмов РФ в объеме не менее 50% киносеансов».

Женщина с решением суда была не согласна и подала иск. После этого ее восстановили на работе. Кроме того, суд обязал кинотеатр выплатить ей 18,3 тысячи рублей в качестве заработка за время вынужденного прогула и 2 тысячи рублей в счет возмещения моральной компенсации.

Ранее The Insider писал о том, что по итогам одиннадцати месяцев 2019 года только один из восьми российских фильмов, получивших государственные субсидии, оказался коммерчески успешным.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Администратора кинотеатра в городе Богданович Свердловской области уволили за невыполнение плана по прокату отечественных фильмов. После подачи иска ее восстановили в должности. Об этом сообщает РИА «Новости». Женщина работала администратором отдела по кинопоказу в кинотеатре «Совкино» Богдановича с 2013 года, но летом 2019 года была уволена руководством за «неоднократное неисполнение трудовых обязанностей». В обращении суда […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика