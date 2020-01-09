Не городские легенды: 5 недавних пугающих инцидентов, случившихся на самом деле

Многие из них ничем не подтверждены и вероятнее всего действительно просто выдуманы. Но некоторые совершенно реальные. Ниже пять из них, произошедших в последние несколько лет.

Жуткая записка

В декабре 2014 года женщина по имени Эми Джонс приехала в Эдинбург (Шотландия) и остановилась в неуказанном отеле. Несмотря на то, что комнаты отеля должны были тщательно убираться после каждого посетителя, в своем номере Джонс неожиданно обнаружила на самом видном месте странную записку.

Содержание записки ее очень напугало. Там было написано следующее: "Не открывай запертую дверь! Не доверяй этому шепоту! Уходи, просто уходи".

Понервничав, Джонс выложила фото записки в свой твиттер и написала, что не будет выезжать из своего номера, несмотря на предупреждение. Потом вечером она легла на кровать таким образом, чтобы хорошо видеть входную дверь (вероятно именно о ней шла речь в записке).

К счастью, Джонс нормально переночевала и утром отписалась в твиттере, что ничего пугающего ночью не случилось и что она также не слышала никакого шепота. Правда на вторую ночь она в этом номере уже не осталась.

Сатанисты в Гемпшире

В ноябре 2019 года в местечке Нью-Форест в Гемпшире (Англия) был найден труп овцы, изрисованный пентаграммами и числом 666. Овцу зарезали ножом. Спустя некоторое время в соседних селениях Бремшоу и Линвуд были найдены убитые подобным образом корова и два теленка.

При расследовании полиция обнаружила те же самые сатанинские символы, нарисованные на стене католической церкви в Бремшоу. Плюс там был нарисован перевернутый крест. Тут же пошли версии о сатанистах, тем более, что исторически район Нью-Форес связан с колдовством и в предыдущие века в нем задержали немало ведьм. Тем ни менее до 2019 года о сатанистах и оккультистах нынешние местные жители ничего не слышали (по их словам).

В конце декабря 2019 года атака на овец в Нью-Форесте продолжилась. Была найдена убитая овца, которую изрисовали пентаграммой и числом 666. Овцу зарезали ножом, а потом вспороли тело от шеи до низа живота и вытащили все внутренности наружу.



Местные жители напуганы жестокими убийствами животных и не понимают, кто мог сделать подобное. Полиция пока не вышла на след вероятных сатанистов.

Затянутая в могилу

19 декабря 2016 года 64-летняя жительница Нью-Йорка Джоан Каллен приехала на кладбище в район Лонг-Айленд, чтобы проведать могилу своих родителей. Когда она стояла возле надгробия, то заметила, что венок на могильном камне покосился и она подошла еще ближе, чтобы поправить его.

Внезапно женщина ощутила, что почва под ее ногами словно превратилась в зыбучий песок и она стала быстро проваливаться под землю. За считанные секунды женщина погрузилась в могильную землю по колено, а потом и почти до пояса. Она кричала и пыталась вырваться, но был уже поздний вечер и ее никто не слышал, а когда женщина с силой дернулась, то лишь ударилась головой о надгробие и выбила себе зуб.

Лишь случайность спасла ее, женщина сумела охватить руками надгробие и потихоньку потягивалась, чтобы выползти из ловушки. После этого она покинула кладбище и до сих по отказывается возвращаться туда. Некоторое время назад она подала иск на владельцев кладбища, потребовав себе крупную сумму в качестве возмещения морального ущерба. По словам ее адвоката, вероятнее всего случилась халатность при погребении одного из родителей Джоан, из-за чего под землей со временем образовался провал.

Умершая в лифте

В конце января 2016 года жительница одного из домов в Сиане (Китай) зашла в лифт на первом этаже и дверцы лифта плотно закрылись за ней. По зловещему стечению обстоятельств, именно в этот момент местные работники отключили лифт от питания для ремонта и не проверив, есть ли внутри пассажиры, ушли.

Предполагалось, что лифт починят в течении недели, но работники вернулись для починки лифта лишь через месяц, так как задержались из-за празднования Китайского Нового года. Открыв дверцы лифта, они с ужасом нашли внутри разлагающееся женское тело, а на стенках лифта царапины от отчаянных попыток женщины выбраться наружу.

Неизвестно, почему никто из жильцов дома не слышал крики несчастной женщины и звуки от попыток ее выбраться из ловушки. Возможно, что будучи умственно неполноценной, женщина вообще не кричала. При этом ее родственники, живущие в этом же доме, подали заявление о ее пропаже, но даже и не думали искать ее внутри дома.

Кость в носке

10 декабря 2018 года неназванная женщина купила пару теплых шерстяных носков на зиму в обычном магазине сети Primark в Колчестере, графство Эссекс, Англия. Носки были завернуты в стандартную упаковку, то есть не лежали в открытом виде. Однако, когда женщина пришла домой, и вынула носки из упаковки, внутри одного из них она обнаружила подозрительную кость, похожую на человеческую.

Женщина принесла носки и кость в полицейский участок и там начали расследование. Лабораторный анализ показал, что кость и правда человеческая и что она является частью пальца ноги. При этом дальше этого расследование почему-то не пошло и очень быстро было сказано, что это просто какая-то мистификация.

Также по непонятной причине не был проведен ДНК-анализ этой кости и даже не было сказано, свежая ли она или очень старая (может быть взятая из могилы). Этот инцидент и сейчас вызывает много вопросов.

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Последнее: Многие из них ничем не подтверждены и вероятнее всего действительно просто выдуманы. Но некоторые совершенно реальные. Ниже пять из них, произошедших в последние несколько лет. Жуткая записка В декабре 2014 года женщина по имени Эми Джонс приехала в Эдинбург (Шотландия) и остановилась в неуказанном отеле. Несмотря на то, что комнаты отеля должны были тщательно убираться […]