Что нужно знать о мире ведьмака

Сериал «Ведьмак» от «Нетфликс», созданный по книгам Анджея Сапковского, вызвал массу споров. Изначально создатели киноистории рассчитывали на то, что сериал будут смотреть только поклонники творчества писателя, решили не вдаваться в подробности и не рассказывать об особенностях устройства вселенной ведьмака. Ниже мы расскажем о том, с чем именно необходимо ознакомиться зрителю, чтобы понимать, что происходит на экране.

География

События сериала происходят в мире под названием «Континент», состоящем из освоенной части, на территории которой расположено большое количество королевств, и неосвоенной территории, о заселении которой никому ничего неизвестно. Королевства освоенной части очень напоминают части света. Северные владения похожи на Европу, Скеллиге — на землю викингов, Хакланд — на степенные земли, а Зеррикания и Офир — на темпераментные восточные государства.

Империя и королевство

Первый сезон сериала, завершением которого была война Нильфгаарда и Цинтры, до конца не показал зрителю особенностей устройства выдуманного автором мира.

В мире ведьмака Нильфгаард является агрессивной империей, в планы которой входит завоевание соседних территорий. Данное государство отличается мощным политическим устройством, при котором эльфы не ущемлены в правах, а маги превратились в часть государственной машины.

Между Нильфгаардом и Северными Королевставами располагается Цинтра, которой долгие годы руководила королева Каалнтэ или «Львица Цинтры», готовая на убийство Йожа, лишь бы только не выдавать за него свою дочь Паветту.

Катастрофа на континенте

Несмотря на то, что в самом сериале нет прямого повествования о погубившем Континент бедствии, герои истории постоянно упоминают о Сопряжении Сфер, благодаря которому на Континент попали грифоны, драконы и прочие чудовища, а также люди и Старшие Расы.

Ведьмаки и чародейки

Все ведьмаки по своей натуре одиночки. Ведьмаками не рождаются, их воспитывают из беспризорников в ходе изнурительной физической подготовки. После завершения подготовительного этапа участники принимают специальный эликсир, дарующий им чуть ли ни вечную молодость, но лишающий возможности иметь потомство.

Чародейки также проходят особую подготовку, но без изнурительного физического мучения. Они тоже проживают долгую, молодую жизнь и не могут иметь детей.

Эльфы и Старшие Расы

Эльфы являются основными противниками людей, которые по неизвестным причинам утратили свой мир и поэтому отправились на завоевание чужих территорий. Люди истребляют эльфов, а те, в свою очередь, прячутся в лесах и убивают любого представителя человечества, зашедшего на их территорию.

Помимо эльфов на Континенте также живут Старшие Расы (хоббиты, гномы, русалки, дриады и другие), которые появились здесь задолго до людей.

Право Неожиданности

Лучше всего об этом рассказано в четвертом эпизоде. Право Неожиданности связывает двух людей Предназначением. Данным правом пользовались преимущественно ведьмаки с целью получения новых рекрутов.

Основным упреком, брошенным в адрес создателей сериала «Ведьмак» зрителями, было отсутствие подробного описания правил развития и существования Континента.

Все изображения и фотоматериалы предоставлены сайтом: www.nur.kz

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Последнее: Сериал «Ведьмак» от «Нетфликс», созданный по книгам Анджея Сапковского, вызвал массу споров. Изначально создатели киноистории рассчитывали на то, что сериал будут смотреть только поклонники творчества писателя, решили не вдаваться в подробности и не рассказывать об особенностях устройства вселенной ведьмака. Ниже мы расскажем о том, с чем именно необходимо ознакомиться зрителю, чтобы понимать, что происходит на […]