Кабмин внес в Госдуму законопроект о штрафах до ₽1,5 млн за пропаганду наркотиков в Сети

Такие действия являются общественно более опасными, поскольку охватывают многомиллионную аудиторию.

Правительство России внесло на рассмотрение в Государственную думу законопроект, предусматривающий штрафы до 1,5 миллионов рублей за пропаганду наркотиков в Сети. В частности, камин предлагает внести изменения в статью 6.13 КоАП России, предусматривающую наказание за пропаганду наркотиков. Санкция данной статьи предполагает наказание для граждан в виде штрафа от 5 тысяч до 30 тысяч рублей, для должностных лиц — от 50 тысяч до 100 тысяч рублей, для предпринимателей без юридического лица — от 50 тысяч до 100 тысяч рублей (либо приостановление деятельности на срок до 90 суток), а для юридических лиц — от 1 миллионов до 1,5 миллионов рублей (либо приостановление деятельности на срок до 90 суток).

В пояснительной записке к законопроекту сказано, что «анализ статистических данных по делам о пропаганде наркотиков, материалов по таким делам, обращений граждан и организаций в отношении рекламы наркотиков, мониторинг информационно-телекоммуникационных сетей за последние годы показывают рост количества противоправных деяний данной категории с использованием сети Интернет». «Возможности данной сети привлекают злоумышленников, размещающих соответствующую информацию, поскольку позволяют им зачастую оставаться анонимными. В этой связи информация о наркотиках, распространение которой в Российской Федерации запрещено, подается в сети Интернет более агрессивно и открыто. При этом такие действия являются общественно более опасными, поскольку охватывают многомиллионную аудиторию, существенной частью которой являются несовершеннолетние, а также способствуют созданию устойчивого спроса на наркотики», — считают в правительстве.

Напомним, в конце декабря стало известно, что МВД предлагает ввести в Уголовный кодекс России статью 230.3 «Пропаганда незаконных потребления, оборота наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, культивирования или оборота растений или их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, совершенные с использованием средств массовой информации либо электронных или информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть „Интернет“)». Максимальное наказание по данной статье — до 2 лет лишения свободы.

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