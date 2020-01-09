Россиянин пожаловался на прибавку к пенсии бабушки в размере 1 рубля 10 копеек

Житель Кургана пожаловался, что его бабушке повысили пенсию лишь на 1 рубль 10 копеек.
Свое недовольство он высказал в паблике «Типичный Курган» в социальной сети «ВКонтакте», при этом не назвав свое имя.
«Второй день плачет от обиды», — рассказал россиянин о реакции 75-летней пенсионерки, которая, по его словам, работала с 15 лет.
В связи с этим он спросил у пользователей сети, куда обращаться с этой проблемой.
С 1 января 2020 года в России повысили пенсии неработающим пенсионерам. Страховые пенсии проиндексированы на 6,6 процента по сравнению с 2019 годом — выше уровня инфляции. Изменения коснутся примерно 32 миллионов человек. Фиксированная выплата теперь составляет 5 686,25 рубля, стоимость пенсионного коэффициента равняется 93 рублям.
Размер средней пенсии по старости для неработающих пенсионеров достиг 16,5 тысячи рублей. При этом надбавка для каждого конкретного пенсионера индивидуальна и зависит от размера получаемой пенсии.
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