В Белоруссии убитый бревном гость несколько дней сидел за праздничным столом

Ударивший друга хозяин думал, что тот жив.
В Миорском района Белоруссии (Витебская область) труп мужчины несколько дней просидел за новогодним столом. Хозяин дома убил гостя поленом, но думал, что тот остался жив.
О преступлении стало известно после того, как Жительница деревни Черессы хватилась своего 50-летнего мужа, которого давно не видела дома. Женщина 8 января обратилась в милицию, а односельчане сообщили, что видели ее супруга в гостях у ремесленника, который недавно вернулся из России, с заработков.
Оказалось, что приятели отмечали праздники, но в разгар веселья произошла ссора. Хозяин ударил друга поленом. По его словам, он даже не понял, что ранение было тяжелым, и товарищ погиб. Убитый был в капюшоне, и никто вокруг не понял, что за столом сидит мертвец.
Лишь спустя несколько дней хозяин стал догадываться, что с приятелем что-то не так, сообщил официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.
Возбуждено уголовное дело. Преступнику грозит до 15 лет лишения свободы.
Напомним, что в ноябре 2019 профессор СПбГУ, известный историк Олег Соколов застрелил и расчленил свою ученицу и любовницу после чего попытался утопить ее останки в реке.
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