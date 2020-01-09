В Белоруссии убитый бревном гость несколько дней сидел за праздничным столом

09.01.2020, 15:48, Новости дня

Ударивший друга хозяин думал, что тот жив.

В Миорском района Белоруссии (Витебская область) труп мужчины несколько дней просидел за новогодним столом. Хозяин дома убил гостя поленом, но думал, что тот остался жив.

О преступлении стало известно после того, как Жительница деревни Черессы хватилась своего 50-летнего мужа, которого давно не видела дома. Женщина 8 января обратилась в милицию, а односельчане сообщили, что видели ее супруга в гостях у ремесленника, который недавно вернулся из России, с заработков.

Оказалось, что приятели отмечали праздники, но в разгар веселья произошла ссора. Хозяин ударил друга поленом. По его словам, он даже не понял, что ранение было тяжелым, и товарищ погиб. Убитый был в капюшоне, и никто вокруг не понял, что за столом сидит мертвец.

Лишь спустя несколько дней хозяин стал догадываться, что с приятелем что-то не так, сообщил официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.

Возбуждено уголовное дело. Преступнику грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, что в ноябре 2019 профессор СПбГУ, известный историк Олег Соколов застрелил и расчленил свою ученицу и любовницу после чего попытался утопить ее останки в реке.



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