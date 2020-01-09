Чукотские спасатели нашли оголодавшего оленевода, который пропал 18 дней назад

Мужчина сбился с дороги в метель, еды хватило только на 2 дня, остальные 16 голодал.

Более двух недель ждал помощи бригадир 7-й бригады чукотских оленеводов Анатолий Сери. Потерялся он еще 21 декабря, когда выехал на снегоходе в местное село Рыркайпий. Планы сорвала метель, а сильный снегопад занес дорогу. Мужчине удалось по спутниковому телефону позвонить семье и сообщить о ситуации, но 26 декабря связи уже не было, аккумуляторы сели в 30-градусный мороз.

Более двух недель шли поиски пропавшего, сообщает РИА Новости. На 18 дней оленевода обнаружили в 200 километрах в направлении Рыркайпия, куда он и шел.

Уже отогревшись Сери рассказал, как прятался от мороза и метели в рыбацкой хижине. Припасов хватило только на пару дней. Практически все оставшиеся дни у него не было ни крошки во рту. Впрочем, как и воды, которую он заменил растопленным снегом. В хижине была печь, в которой он, чтобы спастись от холода сжег кровать из дерева. Истощенного, но здорового Анатолия спасатели после осмотра врачей доставили домой.

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