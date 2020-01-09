Поместье Neverland, где Майкл Джексон развлекался с несовершеннолетними, сняли с продажи

Четыре года цена на ранчо снижалась, но желающих так и не нашлось.
Ранчо Neverland Майкла Джексона сняли с продажи, не найдя покупателей.
Об этом telegram-каналу Mash рассказал агент по реализации элитной недвижимости.
Резиденция около Санта-Барбары с основным домом площадью 1170 квадратных метров и тремя гостевыми зданиями, бассейном, теннисным кортом, кинотеатром и остатками зоопарка в 2015 году была выставлена на продажу за 100 миллионов долларов.
В 2017 цена упала до 67 миллионов, но покупателя не нашлось. В 2019 поместье Джексона отдавали всего за 31 миллион. Однако, к тому времени уже вышел фильм «Покидая Неверленд» о развратном поведении певца по отношению к несовершеннолетним, и шансы на продажу ранчо рухнули.
1 января 2020 года поместье вообще сняли с продажи, хотя Джексон даже не поминался в описании дома.
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