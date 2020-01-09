Хаджимба покинул здание администрации президента Абхазии

Президент Абхазии Рауль Хаджимба вышел из здания администрации главы государства, пишут СМИ.
Митингующие зашли внутрь здания, передает Apsadgil.info.
Напомним, в четверг митингующие начали штурм администрации президента Абхазии, они выбили окно и пытались прорваться внутрь здания. В администрации Хаджимбы заявили, что штурм является попыткой государственного переворота.
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Последнее: Президент Абхазии Рауль Хаджимба вышел из здания администрации главы государства, пишут СМИ. Митингующие зашли внутрь здания, передает Apsadgil.info. Напомним, в четверг митингующие начали штурм администрации президента Абхазии, они выбили окно и пытались прорваться внутрь здания. В администрации Хаджимбы заявили, что штурм является попыткой государственного переворота.
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