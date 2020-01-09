Хаджимба покинул здание администрации президента Абхазии

09.01.2020, 15:44, Новости дня

Президент Абхазии Рауль Хаджимба вышел из здания администрации главы государства, пишут СМИ.

Митингующие зашли внутрь здания, передает Apsadgil.info.

Напомним, в четверг митингующие начали штурм администрации президента Абхазии, они выбили окно и пытались прорваться внутрь здания. В администрации Хаджимбы заявили, что штурм является попыткой государственного переворота.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Президент Абхазии Рауль Хаджимба вышел из здания администрации главы государства, пишут СМИ. Митингующие зашли внутрь здания, передает Apsadgil.info. Напомним, в четверг митингующие начали штурм администрации президента Абхазии, они выбили окно и пытались прорваться внутрь здания. В администрации Хаджимбы заявили, что штурм является попыткой государственного переворота.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика