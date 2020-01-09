Антоненко о «зеленой фигне»: Это муляж мины МОН-50, хотели с ребятами сделать из нее роутер ради шутки

Фигурант по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрей Антоненко в интервью изданию «theБабель» заявил, что «зеленой фигней», которую он просил родственника убрать в день своего задержания, был корпус мины МОН-50. Он якобы оставил его, чтобы сделать роутер «ради шутки».

«Зеленой фигней» я назвал муляж мины МОН-50 – пустой корпус, который не пригоден к использованию. Мне с [музыкантом] Сашей Положинским этот корпус подарили на одном из концертов в АТО. Ребята всегда старались презентовать что-то необычное на память. Саша отказался, мол, отдайте Андрюхе, они в музей отдадут. Сам корпус пустой. Детали залиты клеем, чтобы нельзя было их достать, но чтобы было видно для обучения. К тому же в корпусе сделана специальная дырка, чтобы его нельзя было использовать по назначению. Это нам объяснили, когда дарили. То есть, это была обычная зеленая коробка – фигня», – отметил Антоненко.

По его словам, корпус мины он использовал как реквизит для съемок.

«У меня дома она появилась по стечению обстоятельств недавно. Мы делали фотосессию ко Дню сержанта. Шел дождь. Мы поспешно сложили вещи, которые использовали для фотосъемки, в мою машину и рюкзак: шлем, наушники, другие вещи. Там оказалась и эта коробка. Все это я привез домой. А поскольку я ушел в отпуск, то завезти это на работу я просто не успел. Вот такая ситуация. Хотели с ребятами сделать из нее роутер ради шутки», – добавил Антоненко.

В полиции сообщили, что в день задержания 12 декабря Антоненко написал родственнику смс: «Убери из моего шкафа зеленую х…йню. Вынеси и спрячь». Правоохранители проанализировали траекторию движения родственника Антоненко и провели обыски в IT-компании, расположенной на первом этаже дома, где жил подозреваемый. Во время обыска IT-компании в приемнике купюр был обнаружен предмет зеленого цвета. Сотрудник компании рассказал, что родственник Антоненко попросил оставить этот предмет в офисе. При этом брат жены подозреваемого назвал предмет «роутером» и попросил спрятать его так, «чтобы никто не видел».

Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате подрыва машины, принадлежавшей сооснователю издания «Украинская правда», гражданской жене журналиста Алене Притуле. Прокуратура квалифицировала инцидент как умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих людей. По версии следствия, журналиста убили для дестабилизации ситуации в Украине.

12 декабря 2019 года министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил о задержании подозреваемых в причастности к убийству Шеремета. Позже в тот же день Нацполиция назвала имена вероятных причастных: это военная медсестра Яна Дугарь (суд отправил ее под домашний арест), Антоненко (арестован), медик и волонтер Юлия Кузьменко (заключена под стражу), а также супруги Владислав и Инна Грищенко, которые фигурируют в деле как «лица, владеющие информацией» (они арестованы по другому делу).

Следователи считают, что взрывчатку под автомобиль Шеремета закладывали Кузьменко и Антоненко, последнего также называют организатором преступной группы. Дугарь якобы занималась «разведкой»: искала камеры на маршруте следования сообщников.

23 декабря Киевский апелляционный суд оставил Антоненко под арестом. 24 декабря суд оставил под стражей Кузьменко.

Киевский апелляционный суд дважды перенес рассмотрение апелляционной жалобы на содержание Антоненко под стражей.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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Последнее: Фигурант по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрей Антоненко в интервью изданию «theБабель» заявил, что «зеленой фигней», которую он просил родственника убрать в день своего задержания, был корпус мины МОН-50. Он якобы оставил его, чтобы сделать роутер «ради шутки». «Зеленой фигней» я назвал муляж мины МОН-50 – пустой корпус, который не пригоден к использованию. […]