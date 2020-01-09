Мнение: «Мафия» в 1937 г. (еще раз о «невинных» жертвах «крофафого» НКВД)

Справка НКВД ТАССР. 15 сентября 1937 г.

5 марта с.г. в Буинском районе была убита кандидат в члены ВКП(б) — охранник ГорПО активистка Сайфутдинова. Труп ее был обнаружен 3 мая в гор. Буинске в колодце (неиспользуемом). Сайфутдинова являлась активной общественной работницей, и убийство ее явилось следствием того, что:

а) кооперативно-хозяйственный и соваппарат был засорен кулацким контрреволюционным. белогвардейско-торгашеским элементом, который систематически разоблачала Сайфутдинова;

б) что руководство районных партийных, советских и хозяйственных организаций на деле стояло на контрреволюционных, правобухаринских позициях — «о мирном врастании кулака в социализм» и необходимости перевоспитания классово чуждого элемента вместо борьбы с ним.

Так, например: следователь Миканов на предложение коммуниста Ярхунова о необходимости привлекать кулаков к ответственности за их антисоветскую работу, ответил: «У нас теперь при новой конституции не карательная, а воспитательная политика».

Носителями теории «непротивления» классово чуждому элементу были секретари райкома ВКП(б) Гафуров и Гарин, нач. РО НКВД Дружинин, райпрокурор Джамилов, председатель райпотребсоюза Садретдинов, председатель горПО Самирханов и другие.

Так, например, второй секретарь райкома ВКП(б) Гарин открыто вел правобухаринскую пропаганду «об отмирании диктатуры пролетариата и о мирном врастании кулака в социализм».

«…По вопросу о проекте Конституции на занятии Гарин дал контрреволюционную установку, заявив, что с введением новой конституции вопрос о диктатуре пролетариата отпадает» (показания свидетеля Мухамедкулова от 29 августа с.г. Аналогичные показания свидетелей Васильева от 29 августа с.г., Якушева от 29 августа и др.).

«Следуя контрреволюционной правобухаринской теории, Гарин давал установки руководящим районным работникам о прекращении борьбы с классово враждебными элементами и на основе якобы того, что «с классовым врагом надо не бороться, а надо перевоспитывать его» (показания свидетеля Якушева от 29 августа с.г.).

На этой основе в районе произошло сращивание партийно-советского руководства с классово чуждым элементом, покровительство растратчикам, расхитителям соцсобственности.

В результате этого по одному только райпотребсоюзу за последние 2 года расхищено-растрачено (учтенных) 121 993 руб. кооперативных денег. Отдельные звенья кооперативного аппарата, например в с. Чирки (сельПО) были вынуждены ликвидироваться по причине того, что были целиком разворованы.

Всякая попытка честных коммунистов и беспартийных повернуть руководителей районных организаций на путь разоблачения и борьбы с антисоветским элементом подавлялась и некоторым лицам, разоблачавшим врага, угрожали изгнанием из партии.

Например, когда председателю РИКа Валееву было заявлено парторгом дер. В. Лаши Садреевым о том, что посланный Райисполкомом на поливку полей (в период засухи 1936 г.), учитель Залялов ведет антисоветскую агитацию о том, что «если бы не было коммунистов, то хлеб был бы у народа», Валеев ответил: «Мы его (Залялова), может быть, послали с секретными поручениями, какое тебе дело. Если будешь приставать к учителям, то исключим тебя из партии».

Кроме того, «Валеев и зав. райЗО Шарафутдинов прямо говорили, что с кулаком и другим классово чуждым и враждебным элементом не бороться надо, а их воспитывать» (показания свидетеля Камалова от 30 августа с.г.).

Еще до убийства Сайфутдиновой, когда она разоблачала на собраниях сотрудников райпотребсоюза, а/с подрывную работу быв. председателя райпотребсоюза Садрстдинова и председателя горПО Самерханова, ей заявляли — (Садретдинов): «Пускай попробует кто подсматривать за мной — голову сверну».

Ни Гафуров — секретарь райкома, ни Джамилов — прокурор, ни нач. РО НКВД Дружинин никаких мер к разоблачению а/с вредительской практики РПС Садретдинова, горПО Самирханова не приняли, их явно покрывали.

Ряд сигналов об а/с проявлениях, растратах и др., об а/с подрывных действиях врага глушились, преступники не арестовывались, разгуливали на свободе, а в том случае, когда враг оказывался на скамье подсудимых, то ему находили оправдание (дело растратчиков Гиниатуллина, Шамсутдинова, Макарова и др.).

Характерными в этом смысле являются показания райпрокурора Джамилева: «…Будучи прокурором, я действительно не обеспечил необходимой действенной борьбы с антисоветской подрывной работой враждебных элементов. В результате этого создавалась фактическая обстановка, облегчавшая контрреволюционную активность врагов Соввласти.

Подтверждением сказанному служит то, что следствие по вредительству, разложенческой деятельности, растратам и т.д. недопустимо затягивалось, контрреволюционный, преступный элемент зачастую не изымался, разгуливал на свободе.

В суде (нарсудья Федоров) дела «мариновались» продолжительное время, оставаясь нерассмотренными, терялась острота момента, необходимая при рассмотрении дела.

…Одним из обстоятельств, способствовавших обактивлению в Буинском районе антисоветской подрывной работы враждебных элементов, наиболее ярким выражением которой было зверское убийство кандидата в члены ВКП(б) Сайфутдиновой, являлось примиренчество и покрывательство врагов Соввласти в практике судебно-следственной работы лично с моей стороны, со стороны судьи Федорова и следователя Миканова…

Как правило, в период важнейших мероприятий власти в деревне, например, во время полевых работ, во время хлебопоставок и т.п., я как прокурор, судья и следователь, за работу которых я также ответствен, в достаточной мере не способствовали успешному проведению указанных мероприятий, а по существу — тормозил, саботировал.

Например, вместо суда над саботажниками хлебопоставок и другими проявлениями враждебности кулацкого антисоветского элемента освобождали таковых от ответственности, дела прекращали, давая возможность врагу продолжать антисоветскую подрывную работу. Судья Федоров вообще ориентировался на то, чтобы как можно меньше привлекать к судебной ответственности”.





Почти аналогичные показания дает другой обвиняемый по этому делу — второй секретарь райкома ВКП(б) Гарин: «…Будучи секретарем райкома ВКП(б), я, а также первый секретарь райкома Гафуров не проявили достаточной бдительности, допустили исключительную беспечность к врагам Соввласти, допустили проникновение их в партию, благодаря чему в ряде руководящих органов района во главе их оказались контрреволюционеры, вредители.

В том числе и в системе райпотребсоюза, где наиболее ярким проявлением антисоветской активности враждебных элементов было зверское убийство канд. в члены ВКП(б) Сайфутдиновой.

Мы принимали, в частности по тому же райпотребсоюзу, решения об очистке аппарата от социально враждебных элементов, но конкретного ничего не предпринимали, а враги с партбилетами, в частности, в лице Самирханова и Садреева, использовали свое положение для антисоветской подрывной работы».

Практикой покровительства враждебным элементам прокурорско-судебный аппарат и руководители районных партийных и советских организаций способствовали созданию обстановки, при которой и было совершено враждебными элементами убийство Сайфутдиновой.

Так, в частности, нарсудья Федоров тормозил судебное рассмотрение дел о растратчиках быв. торговцах Манерове, Фаткуллине и Ефракове, которых разоблачала Сайфутдинова.

Мало того, после вынесения явно мягкого приговора по делам указанных выше растратчиков Федоров оставил их на свободе, дав им возможность совершить акт классовой мести над кандидатом в члены ВКП(б) Сайфутдиновой.

По делу арестовано 26 чел., в том числе секретарь Райкома, председатель Исполкома, прокурор, начальник РО НКВД и др. Дело готовится для рассмотрения на месте открытым показательным процессом.»

Зам. наркома внутренних дел ТАССР майор госбезопасности Ельшин

Начальник 4-го отдела УГБ капитан госбезопасности Веверс

ЦА ФСБ России. Ф. 3. Оп. 5. Д. 1103. Л. 1-45.

https://oper-1974.livejournal….

P.S. К сожалению не удалось пока найти сведения о дальнейшей судьбе фигурантов дела. Но ни чуть не удивлюсь что они сейчас числяться в списках «невинных жертв кровавого тирана» и по ним либерастня проливает крокодильи слезы.

Алексей Т.Опер

Источник: Конт

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