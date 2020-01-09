Минздрав разъяснил слухи о презумпции согласия на посмертное донорство

Заместитель министра здравоохранения Олег Салагай отреагировал на сообщения о том, что в РФ якобы готовятся принять закон, облегчающий правила изъятия органов.
«Таких нормативных актов не было, нет и быть не может. Законодательство о трансплантации органов действует в нашей стране с 1992 года, неоднократно совершенствовалось и даже становилось предметом рассмотрения Конституционного Суда РФ, который не установил каких-либо несоответствий закона о трансплантации нормам основного закона нашей страны – Конституции», – написал Салагай в своем Telegram-канале.
«Боле того, в настоящее время Минздравом РФ совместно с экспертным сообществом разработан проект федерального закона о донорстве и трансплантации органов, который содержит дополнительные элементы, гарантирующие защиту донора и реципиента, в том числе в части волеизъявления человека о посмертном донорстве», – указал он.
«Подчеркну, что все инициативы в области донорства и трансплантации органов проходят широкое общественное и экспертное обсуждение и никогда не принимаются без учета мнения граждан», – заключил Салагай.
Ранее информагентства со ссылкой на главу комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрия Морозова сообщили, что в РФ может появиться презумпция согласия на донорство органов после смерти. Отмечалось, что соответствующий проект закона уже готов, ожидается его обсуждение.
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Последнее: Заместитель министра здравоохранения Олег Салагай отреагировал на сообщения о том, что в РФ якобы готовятся принять закон, облегчающий правила изъятия органов. «Таких нормативных актов не было, нет и быть не может. Законодательство о трансплантации органов действует в нашей стране с 1992 года, неоднократно совершенствовалось и даже становилось предметом рассмотрения Конституционного Суда РФ, который не установил […]
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