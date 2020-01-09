Советский спутник сгорел над Индийским океаном

09.01.2020, 15:37, Новости дня

Советский спутник связи «Молния 2-17» покинул орбиту и сгорел в атмосфере над Индийским океаном, пишут СМИ со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

«Аппарат сгорел в плотных слоях атмосферы 6 января около 12:00 мск над акваторией Индийского океана», – рассказал собеседник ТАСС.

Спутник произвели в АО «Информационные спутниковые системы» имени Решетнева. Его запустили в космос с космодрома Плесецк в 1977 году. Аппарат относится к спутникам связи второго поколения. Всего было запущено 19 спутников этой серии.

В октябре российский спутник сошел с орбиты и сгорел в атмосфере. Эту информацию подтвердили в Минобороны.



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