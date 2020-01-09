Автоновости: Sony выпустила настоящий электромобиль — очень крутой, но бесперспективный

Корпорация Sony, известная в первую очередь своей потребительской электроникой, показала на тематической выставке в Лас-Вегасе концептуальный электрокар имени себя. Несмотря на очевидную проработанность проекта, серийного будущего у него, похоже, нет.

В работе по созданию концепта Vision-S, которую возглавила Sony, принимали участие еще несколько видных компаний и концернов из разных околоавтомобильных сфер – например, Nvidia, Bosch, ZF и Continental, а платформу для электрокара создавали при участии экспертов из Magna Steyr.

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При этом о технических характеристиках электромобиля его создатели особо не распространялись. Известно лишь, что он оснащен двухмоторной силовой установкой (моторы развивают по 270 л.с.) и способен разогнаться до 100 км/ч за 4,8 секунды. А вот о бортовом оборудовании в Sony поведали подробно.

Концепт снабдили, к примеру, системой автономного управления, которая базируется на информации, поставляемой комплексом из 33 датчиков.

Перед водителем электромобиля развернут комплекс мониторов, который включает в себя два боковых экрана, заменяющих наружные зеркала, по дисплею имеется у каждого из задних пассажиров, а за "озвучку" салона отвечает особая акустическая система с 3D-эффектом. Ради последнего динамики встроили даже в каждое из четырех кресел.

При этом в Sony уже отказали концепту в продолжении биографии. Как заявил руководитель проекта Изуми Каваниши японскому изданию Impress Watch, проект Vision-S стал, во-первых, пробой пера фирмы в необычном жанре, во-вторых, демонстрацией способностей Sony применительно к автомобильной индустрии, и в-третьих, вкладом компании в процесс неизбежной эволюции понятия "личной мобильности".

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