Автоновости: В России открылся прием заказов на новый BMW дешевле 2 млн рублей

Цены на «четырехдверное купе» BMW 2 Gran Coupe серии российский офис баварской марки объявил еще в октябре. Но с сегодняшнего дня производитель официально начал принимать заказы на самую доступную его версию, причем процедуру обставили рядом принципиальных ограничений.

Самая бюджетная четырехдверка BMW 218i Gran Coupe в нашей стране оценена в минимальные 1 990 000 рублей. Такую сумму придется заплатить за "двойку" с компактным 1,5-литровым турбомотором мощностью 140 л.с. и 220 Нм крутящего момента в особой упрощенной комплектации.

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В нее включены, к примеру, 17-дюймовые колесные диски и адаптивная светодиодная оптика, электрозеркала, спортивные передние кресла с подогревом и обогрев отделанного кожей мультируля, двухзонный климат-контроль, пакет освещения салона и парковочный ассистент с камерой заднего вида. Список водительских ассистентов включает динамический круиз-контроль и датчики давления в шинах, а цветов кузова на выбор предлагается шесть (из них ярких оттенков только два – красный и голубой).

При этом объявленная российским офисом BMW цена будет действовать только при предзаказе через интернет и предоплате в 70 тысяч рублей, а на доставку заказанного автомобиля уйдет не менее трех месяцев. Ранее сообщалось, что при покупке BMW 2 Серии Гран Купе в салоне дилера за ту же версию 218i придется заплатить минимум 2 280 000 рублей, но зато у покупателя появится возможность выбора дополнительных опций по собственному желанию.

Помимо 140-сильного мотора "четырехдверному купе" в нашей стране пообещали также 190-сильный дизель, а топовая модификация M235i помимо полного привода получит еще и 306-сильную версию двухлитрового турбомотора. Такой седан стоит в России минимум 3 490 000 рублей.

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