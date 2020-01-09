Автоновости: В России открылся прием заказов на новый BMW дешевле 2 млн рублей

Цены на «четырехдверное купе» BMW 2 Gran Coupe серии российский офис баварской марки объявил еще в октябре. Но с сегодняшнего дня производитель официально начал принимать заказы на самую доступную его версию, причем процедуру обставили рядом принципиальных ограничений.
Самая бюджетная четырехдверка BMW 218i Gran Coupe в нашей стране оценена в минимальные 1 990 000 рублей. Такую сумму придется заплатить за "двойку" с компактным 1,5-литровым турбомотором мощностью 140 л.с. и 220 Нм крутящего момента в особой упрощенной комплектации.
В России начали продавать самые доступные версии Audi A6
В нее включены, к примеру, 17-дюймовые колесные диски и адаптивная светодиодная оптика, электрозеркала, спортивные передние кресла с подогревом и обогрев отделанного кожей мультируля, двухзонный климат-контроль, пакет освещения салона и парковочный ассистент с камерой заднего вида. Список водительских ассистентов включает динамический круиз-контроль и датчики давления в шинах, а цветов кузова на выбор предлагается шесть (из них ярких оттенков только два – красный и голубой).
При этом объявленная российским офисом BMW цена будет действовать только при предзаказе через интернет и предоплате в 70 тысяч рублей, а на доставку заказанного автомобиля уйдет не менее трех месяцев. Ранее сообщалось, что при покупке BMW 2 Серии Гран Купе в салоне дилера за ту же версию 218i придется заплатить минимум 2 280 000 рублей, но зато у покупателя появится возможность выбора дополнительных опций по собственному желанию.
Помимо 140-сильного мотора "четырехдверному купе" в нашей стране пообещали также 190-сильный дизель, а топовая модификация M235i помимо полного привода получит еще и 306-сильную версию двухлитрового турбомотора. Такой седан стоит в России минимум 3 490 000 рублей.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Корпорация Sony, известная в первую очередь своей потребительской электроникой, показала на тематической выставке в Лас-Вегасе концептуальный электрокар имени себя. Несмотря на очевидную проработанность проекта, серийного будущего у него, похоже, нет. В работе по созданию концепта Vision-S, которую возглавила Sony, принимали участие еще несколько видных компаний и концернов из разных околоавтомобильных сфер – например, Nvidia, Bosch, […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Названа тема совещания Путина с Минобороны / 4 декабря
- В МИД Украины заявили о недопустимости участия представителей ОРДЛО в нормандском формате / 16 декабря
- «Суд» в аннексированном Крыму решил «депортировать с территории РФ» журналиста Гайворонского – адвокат / 21 декабря
- Реформа занятости позволит школьникам легально трудоустраиваться – Милованов / 23 декабря
- В России создадут авиакомпанию для Дальнего Востока / 30 декабря
- В МИД Австрии заявили о «серьезной кибератаке» на свои IT-системы / 5 января
- Боевики на Донбассе дважды обстреливали позиции Объединенных сил, ранен украинский военный / 31 декабря
- Автомобиль врезался в вестибюль станции МЦК в Москве / 7 декабря