Гаджеты: Концептуальный и самый дорогой смартфон OnePlus One со скрытыми основными камерами



Производители и разработчики смартфонов активно исследуют возможность создания конструкции смартфона с максимально удобным дизайном обеспечивающим качественную видео и фотосъемку. Оригинальное решение предлагает в ранее анонсированном концептуальном смартфоне Concept One компания OnePlus. В рамках мероприятий CES 2020 был продемонстрирован обещанный в декабре смартфон с практически незаметной для посторонних основной камерой.

В дизайнерском оформлении представленного концептуального смартфона использованы мотивы ранее выпущенной модели OnePlus 7T Pro McLaren Edition. Задняя панель Concept One отделана кожей оранжевой расцветки, которая используется при оформлении салона спортивных авто McLaren 720S.

Однако основной особенностью концептуальной модели стало применение электрохромного стекла, закрывающего основную тройную камеру и модуль вспышки. Такое стекло используется в автомобилестроении при создании прозрачных крыш.

Главное свойств электрохромного стекла является изменение его светопроницаемости при подаче на него электрического напряжения. При определенных условиях стекло становится практически полностью непрозрачным, закрывая при этом камеры телефона. Однако при активации режима съемки, стекло становится прозрачным и позволяет беспрепятственно фотографировать.



Кроме того защитное электрохромное стекло может выполнять функции фильтра переменной нейтральной плотности (ND). По заявлению разработчиков установленное на Concept One стекло может достигать ND8 и таким образом значительно снижать освещенность сенсоров камеры, позволяя проводить качественную съемку в условиях яркого солнца.

Из технических параметров стекла сообщается также, что процесс перехода от затемненного состояния к рабочему занимает всего 0,7 секунды. При этом по заверению разработчиков высокий показатель прозрачности стекла обеспечивает высокое качество съемки и не влияет на фотографию.

В представленном виде смартфон не будет отправлен в производство, а основное его предназначение — демонстрация оригинальных технических решений позволяющий повысить качество съемки и скрыть основную камеру, которая иногда вредит внешнему виду современных смартфонов.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Сериал «Ведьмак» от «Нетфликс», созданный по книгам Анджея Сапковского, вызвал массу споров. Изначально создатели киноистории рассчитывали на то, что сериал будут смотреть только поклонники творчества писателя, решили не вдаваться в подробности и не рассказывать об особенностях устройства вселенной ведьмака. Ниже мы расскажем о том, с чем именно необходимо ознакомиться зрителю, чтобы понимать, что происходит на […]