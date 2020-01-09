Из дома в Новой Москве вынесли ценности на 6,7 миллиона рублей

09.01.2020, 15:30, Разное

Неизвестный обокрал коттедж в деревне Шарапово в Новой Москве. Сумма ущерба составила 6,7 миллиона рублей. О краже сообщил в полицию безработный владелец особняка, сообщает «Подмосковье сегодня».

Преступник проник в жилище через пластиковое окно, которое ему удалось отжать. Он похитил три миллиона рублей, 500 евро (около 34 тысяч рублей), шесть тысяч долларов (порядка 370 тысяч рублей), а также ювелирные драгоценности и три норковые шубы. Как сообщили «РИАМО» в столичном управлении МВД России, вор мог попасть в здание в период с 4 по 6 января. Полиция возбудила уголовное дело о краже. 



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