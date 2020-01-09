Соловьев оценил версию о причастности РФ к катастрофе украинского Boeing

«Еще никто не сказал, что это ракета, а они уже пытаются притянуть какие-то версии за уши», – сказал газете ВЗГЛЯД телеведущий Владимир Соловьев. Так он прокомментировал заявление секретаря СНБО Украины Алексея Данилова о том, что одной из версий крушения Boeing 737 в Иране рассматривается поражение самолета ЗРК «Тор».

«Если при столкновении на дороге вас сбила немецкая машина, это немецкое участие? Формулировка глупейшая, хотя украинские власти не первый раз ее используют. Печально, что вместо попытки установить истину, некоторым украинским коллегам сразу хочется кого-то заклеймить», – сказал Соловьев.

По его словам, экспертами и специалистами всегда рассматриваются все версии. «Но интересно, что именно эта версия появилась с украинской стороны. При этом Данилов ссылается на данные в соцсетях. Западные коллеги пока ничего такого не говорили. Очевидно, если была бы ракета, то наверняка появилась бы фотография с места пуска и наблюдения», – подчеркнул он.

«Вызывает большие сомнения, что могло случиться с самолетом, который был на определенной высоте. Я могу только повторять то, что говорили авиаэксперты – это не настолько нештатная ситуация, чтобы она могла привести к таким последствиям. Поэтому сразу появились версии столкновения с беспилотником или что самолет могли чем-то сбить», – добавил собеседник.

Но дальше, продолжил телеведущий, идет нагнетание. «Когда люди в соцсетях пишут «российский комплекс» вместо «произведенный в России», возникает вопрос – когда вы найдете экипажи ДНР и ЛНР, специально прибывшие для осуществления этой миссии? Потому разговоры о том, что кого-то убивает российское оружие – это шизофрения. Торговлю оружием никто не запрещал», – резюмировал Соловьев.

Ранее Совет национальной безопасности и обороны Украины назвал три основные версии авиакатастрофы в Иране. В комментарии изданию «Цензор. Нет» секретарь украинского ведомства Алексей Данилов сообщил, что «среди основных – поражение самолета ракетой ЗРК, в том числе ЗРК «Тор», так как информация об обнаружении обломков ракеты близ места катастрофы уже появилась в сети интернет».

Кроме того, добавил Данилов, изучаются возможность столкновения самолета с БПЛА либо другим летающим объектом, версии разрушения и взрыва двигателя по техническим причинам, взрыва внутри самолета в результате террористического акта.

Напомним, 8 января в Тегеране разбился украинский авиалайнер Boeing 737. В авиакатастрофе погибли 177 человек, в том числе десятки граждан стран Запада. По словам очевидца, разбившийся авиалайнер загорелся еще в воздухе. В Тегеране заявили, что причиной авиакатастрофы стало возгорание двигателя.

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