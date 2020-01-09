Зелёный чай может снижать риск развития сердечно-сосудистых заболеваний

09.01.2020, 15:30, Разное

В результате проведённого исследования учёные из Академии наук КНР пришли к выводу, что употребление зелёного чая может снижать риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Напиток обладает полезными для организма человека свойствами, благодаря некоторым составляющим положительно влияя на здоровье.
В ходе научной работы группа специалистов под руководством Синьяна Ванга провела анализ состояния здоровья и привычек более 100 тысяч человек, ранее не имевших проблем с сердцем и сосудами или другими серьёзными заболеваниями, к примеру, онкологией. Среди них около 49% регулярно употребляли зелёный чай, 8% — чёрный, остальные – другие сорта с добавлением ароматизаторов. В результате учёным удалось выяснить, что средняя продолжительность жизни первых увеличивалась не менее чем на 1,25 года.

У «поклонников» зелёного чая на 22% был ниже риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и на 15% уменьшалась вероятность смерти по разным причинам. Учёные объясняют пользу данного напитка присутствием в его составе полифенолов. В ферментированном виде он есть и в остальных сортах, но в этом случае антиоксидантный эффект значительно ниже, а при добавлении в напиток молока положительное воздействие только уменьшается.



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