Зеленский – Гани: Мы предоставим информацию о результатах расследования авиакатастрофы в Иране власти Афганистана

Президент Украины в телефонном разговоре с президентом Афганистана Ашрафом Гани выразил соболезнования в связи с гибелью афганских граждан в катастрофе украинского самолета в Иране, сообщает 9 января пресс-служба главы Украинского государства.

«Украина искренне разделяет скорбь семей погибших. Для нас правда – самое важное», – отметил Зеленский.

Президент Афганистана выразил соболезнования украинскому народу, вспомнив о гибели девяти членов экипажа и двух украинских пассажиров.

Зеленский отметил готовность украинской стороны максимально приобщиться к расследованию причин катастрофы.

«Мы обязательно предоставим всю информацию о результатах расследования власти Афганистана», – подчеркнул президент.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS 752 «Международных авиалиний Украины» разбился 8 января вблизи Тегерана вскоре после взлета. В МИД Украины заявили, что выживших в результате авиакатастрофы нет.

На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа: 11 граждан Украины (два пассажира и девять членов экипажа), 63 – Канады, 82 – Ирана, три – Германии, 10 – Швеции, четыре – Афганистана, три – Великобритании. МАУ опубликовали полный список погибших в авиакатастрофе.

Офис генерального прокурора Украины начал расследование авиакатастрофы. Уголовное производство открыли по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее гибель людей) Уголовного кодекса Украины.

Иранская национальная группа по расследованию авиационных происшествий обнародовала предварительный отчет о расследованиии авиакатастрофы самолета украинской компании МАУ. Глава Организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде заявил, что в самолете произошло возграние, которое видели свидетели происшествия. Траектория полета указывает на то, что самолет набрал высоту, а потом развернулся и направился обратно в аэропорт. Абедзаде также рассказал, что черные ящики были повреждены в результате пожара, при этом в обоих устройствах сохранилась информация.

По словам украинского президента Владимира Зеленского, Украина ожидает, что украинских специалистов привлекут к расшифровке черных ящиков разбившегося в Иране самолета.

В ночь на 9 января в Иран прибыла украинская группа по расследованию крушения самолета «Международных авиалиний Украины». В ее состав входят специалисты, которые принимают участие в международном расследовании крушения малазийского Boeing рейса МН17. Среди прочих изучается версия поражения Boeing в Иране ракетой российского зенитного комплекса «Тор», сообщил 9 января секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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