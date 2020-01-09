Жителям ДНР пообещали доходы на уровне Ростовской области

Зарплаты ряда категорий работников, а также пенсии в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) к 2022 году сравняются с уровнем выплат в Ростовской области, пообещал глава ДНР Денис Пушилин.

Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте Пушилина.

Глава ДНР заявил, что «в условиях стабильного роста экономических показателей дал поручение правительству Донецкой народной республики довести уровень республиканских пенсий, заработных плат работников бюджетной сферы и государственных служащих до уровня Ростовской области».

Процесс должен завершиться к началу 2022 года. Повышение будет происходить в три этапа: с января и июля 2021 года, а также с января 2022-го.

В среднем на каждом из этих этапов пенсии будут повышаться на 20%, зарплаты бюджетников – на 28%, госслужащих – на 18%.

До этого же уровня планируется довести зарплаты работников металлургических предприятий и шахт.

Ранее советник секретаря СНБО Украины Сергей Сивохо призвал Киев «вернуть старикам пенсии», «компенсировать ущерб по разрушенному и утраченному», «упростить порядок пересечения» линии соприкосновения в Донбассе, чтобы «ментально вернуть» жителей этого региона.





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