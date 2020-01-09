Медики назвали необычные возбудители рака

Несмотря на то, что в современном мире рак перестал быть приговором, онкологические заболевания ежегодно уносят жизнь более восьми миллионов людей. Медики назвали несколько необычных возбудителей развития онкологии.

Врачи повторяют: легче предотвратить заболевание, чем потом его лечить. Наукой доказано, что рака можно избежать в четырех случаях из десяти. Нужно отказаться от курения, алкогольных напитков, перестать употреблять переработанные продукты, такие как колбаса и копчености, начать вести здоровый образ жизни, заниматься спортом. Существуют и малоизвестные возбудители развития рака, например, высокий рост. Исследования показали, что риск заболеть онкологией увеличивается на десять процентов у высоких людей. Это связано с количеством клеток, которые могут переродится в злокачественные. Сидячий образ жизни — тоже один из малоизвестных факторов, способный вызвать онкологию. В зоне риска находятся офисные работники, которые проводят много времени за компьютером и игнорируют занятия спортом. Горячий час также может спровоцировать злокачественную опухоль в пищеводе, поскольку поражает слизистую оболочку горла.

Проводить много времени возле гриля или мангала опасно для здоровья человека. Кожа впитывает вещества, которые выделяют горящие угли. Стоит и вовсе отказаться от употребления мяса, приготовленного на гриле.

Последнее, что отметили исследователи — грудные имплантаты могут быть причиной развития рака молочных желез.

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