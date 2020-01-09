Спасатели вытащили собаку со дна четырехметрового котлована

В Белгородской области спасатели вытащили собаку из котлована глубиной свыше четырех метров, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

«В 09.41 на телефон службы спасения «112» обратились жители поселка Вейделевка. Звонившие просили оказать помощь собаке, упавшей в строительный котлован», – пояснили в ведомстве, передает РИА «Новости».

Очевидцы рассказали, что долгое время слышали вой собаки, по которому смогли найти животное.

«Выбраться из ямы глубиной более четырех метров самостоятельно собака не могла; помочь животному не смогли и очевидцы, тогда они решили обратиться к профессиональным спасателям», – уточнили в МЧС.

Спасатели из пожарно-спасательной части №20 поселка Вейделевка с помощью лестницы спустились в яму и подняли животное наверх.

В октябре в Екатеринбурге работники местного парка спасли собаку, которую неизвестные привязали цепью к дереву.

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Последнее: В Белгородской области спасатели вытащили собаку из котлована глубиной свыше четырех метров, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС. «В 09.41 на телефон службы спасения «112» обратились жители поселка Вейделевка. Звонившие просили оказать помощь собаке, упавшей в строительный котлован», – пояснили в ведомстве, передает РИА «Новости». Очевидцы рассказали, что долгое время слышали вой собаки, по которому […]