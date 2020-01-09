Спасатели вытащили собаку со дна четырехметрового котлована

В Белгородской области спасатели вытащили собаку из котлована глубиной свыше четырех метров, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
«В 09.41 на телефон службы спасения «112» обратились жители поселка Вейделевка. Звонившие просили оказать помощь собаке, упавшей в строительный котлован», – пояснили в ведомстве, передает РИА «Новости».
Очевидцы рассказали, что долгое время слышали вой собаки, по которому смогли найти животное.
«Выбраться из ямы глубиной более четырех метров самостоятельно собака не могла; помочь животному не смогли и очевидцы, тогда они решили обратиться к профессиональным спасателям», – уточнили в МЧС.
Спасатели из пожарно-спасательной части №20 поселка Вейделевка с помощью лестницы спустились в яму и подняли животное наверх.
В октябре в Екатеринбурге работники местного парка спасли собаку, которую неизвестные привязали цепью к дереву.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: В Белгородской области спасатели вытащили собаку из котлована глубиной свыше четырех метров, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС. «В 09.41 на телефон службы спасения «112» обратились жители поселка Вейделевка. Звонившие просили оказать помощь собаке, упавшей в строительный котлован», – пояснили в ведомстве, передает РИА «Новости». Очевидцы рассказали, что долгое время слышали вой собаки, по которому […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Календарь: 29 ноября — День замечательной буквы «Ё» / 29 ноября
- Труба заявил, что прослушку в его кабинете устанавливали не правоохранители / 28 ноября
- Названо имя стрелявшего на Лубянке / 20 декабря
- Глава комитета Рады по вопросам соцполитики заявила о неизбежности повышения пенсионного возраста в Украине / 3 января
- Число пострадавших при пожаре на крейсере «Адмирал Кузнецов» выросло до 12 / 12 декабря
- Пушков предсказал судьбу Трампа в случае начала войны между США и Ираном / 9 января
- Мосгорсуд признал незаконными аресты счетов у двух активистов штабов Навального / 5 декабря
- Бастрыкин заверил в тщательном расследовании ЧП на Лубянке / 20 декабря