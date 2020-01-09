Постпред свердловского губернатора оказался под угрозой тюрьмы из-за убийства косули

По факту незаконной добычи косули в Раменском районе Подмосковья начата проверка, сообщили в ГУ МВД по Московской области. В случае возбуждения уголовного дела постоянному представителю свердловского губернатора в Москве Александру Овчарову может грозить до двух лет колонии, если его причастность к браконьерству докажут.

В региональном полицейском управлении сообщили Ura.ru, что сообщение от лесничего поступило в Бронницкий отдел полиции. По его словам, на территорию одного из охотничьих хозяйств Раменского района незаконно въехал автомобиль, в котором находились двое мужчин – Овчаров и его знакомый Леонид Петухов.

«Прибывшие на место сотрудники полиции в присутствии лесничего осмотрели автомобиль. Оружия и тушек животных обнаружено не было», – сообщили в полиции.

Овчаров и его знакомый Леонид Петухов, остановленные егерями на месте незаконной добычи, были доставлены в отдел полиции для разбирательства.

Позднее на территории охотхозяйства была обнаружена туша животного, предположительно косули. По факту начата проверка, устанавливается причастность мужчин к незаконной охоте.

Итогом проверки станет решение о возбуждении (или невозбуждении) уголовного дела по статье 258 УК РФ («Браконьерство»). Если выяснится, что стрелял в косулю Овчаров, ему грозит уголовное наказание от штрафа в 500 тыс. рублей до лишения свободы сроком до двух лет.

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