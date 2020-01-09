Постпред свердловского губернатора оказался под угрозой тюрьмы из-за убийства косули

По факту незаконной добычи косули в Раменском районе Подмосковья начата проверка, сообщили в ГУ МВД по Московской области. В случае возбуждения уголовного дела постоянному представителю свердловского губернатора в Москве Александру Овчарову может грозить до двух лет колонии, если его причастность к браконьерству докажут.
В региональном полицейском управлении сообщили Ura.ru, что сообщение от лесничего поступило в Бронницкий отдел полиции. По его словам, на территорию одного из охотничьих хозяйств Раменского района незаконно въехал автомобиль, в котором находились двое мужчин – Овчаров и его знакомый Леонид Петухов.
«Прибывшие на место сотрудники полиции в присутствии лесничего осмотрели автомобиль. Оружия и тушек животных обнаружено не было», – сообщили в полиции.
Овчаров и его знакомый Леонид Петухов, остановленные егерями на месте незаконной добычи, были доставлены в отдел полиции для разбирательства.
Позднее на территории охотхозяйства была обнаружена туша животного, предположительно косули. По факту начата проверка, устанавливается причастность мужчин к незаконной охоте.
Итогом проверки станет решение о возбуждении (или невозбуждении) уголовного дела по статье 258 УК РФ («Браконьерство»). Если выяснится, что стрелял в косулю Овчаров, ему грозит уголовное наказание от штрафа в 500 тыс. рублей до лишения свободы сроком до двух лет.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: В Белгородской области спасатели вытащили собаку из котлована глубиной свыше четырех метров, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС. «В 09.41 на телефон службы спасения «112» обратились жители поселка Вейделевка. Звонившие просили оказать помощь собаке, упавшей в строительный котлован», – пояснили в ведомстве, передает РИА «Новости». Очевидцы рассказали, что долгое время слышали вой собаки, по которому […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Рисунок с новогодним поздравлением, оставленный после обыска в ФБК, продали за 50 тысяч рублей / 27 декабря
- Депутат Госдумы подарил главе региона банку вазелина / 15 декабря
- Дело о покушении на главу района Воронежской области передано в центральный аппарат СК / 27 декабря
- В США обвинили двух россиян в киберпреступлениях / 5 декабря
- ЕК заявила о надеждах на прорыв на трехсторонних консультациях по газу / 19 декабря
- Вопрос дня: Могут ли новогодние гирлянды и фейерверки спровоцировать эпилепсию? / 26 декабря
- В Домодедово задержали 40 израильтян / 18 декабря
- «Большой войны не будет, а Россия должна быть благодарна Трампу». Леонид Исаев об убийстве Сулеймани / 4 января