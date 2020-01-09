Китайского веслоноса назвали первым вымершим существом в новом десятилетии

Китайские веслоносы стали первыми существами, которых официально признали вымершими в новом десятилетии. К этому привели чрезмерный отлов рыбы, который не мог остановить даже 10-летний мораторий, и сильное загрязнение азиатской реки Янцзы, ставшее причиной экологической катастрофы.

По словам ученых, китайский веслонос являлся уникальным представителем рода псефуров. Кроме того, он был эндемиком реки Янцзы, поэтому более нигде в природе не встречался. Из-за своего огромного размера (некоторые особи достигали 7 метров в длину) рыбу прозвали «пандой из реки Янцзы». Китайский веслонос представлял собой промысловую ценность и часто использовался в кулинарии, это являлось основной причиной их неумеренного отлова, из-за которого правительство было вынуждено объявить мораторий на 10 лет.

Считается, что активный процесс вымирания китайских веслоносов пришелся на период с 2005 по 2010 годы. На исчезновение из дикой природы повлияли неблагополучная экологическая обстановка, урбанизация и действия браконьеров. С 1981 по 2003 год ученым удалось зафиксировать всего 210 особей, поэтому уже с 1993 года китайского веслоноса считали «функционально вымершим», а с 2017 по 2018 годы специалистам уже не удалось обнаружить ни одной живой особи.

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