Суд постановил снести в Шиесе все постройки, которые возвели владельцы мусорного полигона

Арбитражный суд Архангельской области признал незаконными все строения в районе железнодорожной станции Шиес, которые за последние месяцы возвели владельцы мусорного полигона, ООО «Технопарк». По данным издания «Правда Севера», судья обязал «Технопарк» в течение месяца с момента вступления решения суда в силу снести:

зону выгрузки мусора вдоль железнодорожного пути примерной площадью 8 тысяч квадратных метров,

водозаборный узел, включающий 4 водозаборные скважины,

здание для размещения станции водоочистки,

здание водоподготовки,

площадку бытового городка,

технические дороги,

площадку с возможностью посадки вертолета,

складской ангар,

двухэтажное здание административно-бытового корпуса,

несколько других мелких объектов.

Присутствовавший в суде экоактивист Андрей Боровиков рассказал, что речь идет о сносе построек на двух участках. Один в аренду компании «Технопарк» передала РЖД, а второй принадлежит Министерству природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области и был передан ведомством в безвозмездное пользование компании ГБУ «Автомобильные дороги».

Иск к владельцам мусорного полигона и ГБУ «Автомобильные дороги» в феврале 2019 года подала администрация муниципального образования «Урдомское». Помимо сноса, с «Технопарка» в доход бюджета по решению суда будет взыскано шесть тысяч рублей в качестве госпошлины, а также 500 тысяч рублей в пользу администрации Урдомы как компенсация расходов на оплату судебной экспертизы.

Шиес – узловая железнодорожная станция в Ленском районе Архангельской области на границе с Коми. Жители окрестных поселков с лета 2018 года протестуют против того, чтобы рядом со станцией был построен крупный полигон, куда при помощи железной дороги собираются привозить бытовые отходы из Москвы. ​Мощность полигона по плану составит 500 тысяч тонн мусора в год, всего в течение 20 лет в Шиес собираются привезти более 10 миллионов тонн бытовых отходов.

Полигон уже начали строить, но местные жители блокировали проезд на площадку строительной техники и продолжают нести круглосуточную вахту. ​За это время владельцы полигона несколько раз вызывали в Шиес Росгвардию и полицию. Десятки активистов были оштрафованы на суммы от 15 до 200 тысяч рублей за участие в мероприятии, помешавшем движению транспорта и пешеходов, а также за неповиновение полиции. В Шиесе регулярно происходят стычки между активистами и охранниками полигона.

Несмотря на протесты, стройка объектов на месте мусорного полигона продолжалась – до настоящего момента и решения суда. Если застройщик выполнит решение Архангельского суда, это приведет к полной остановке строительства полигона в Шиесе, предполагает «Правда Севера».

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