В Абхазии протестующие штурмуют здание администрации региона и требуют новых выборов. Армия не вмешивается

Днем 9 января в самопровозглашенной Абхазии начались массовые протесты с требованием новых выборов. Несколько сотен митингующих собрались в центре Сухума, выломали дверь здания администрации президента Абхазии Рауля Хаджимбы и взяли учреждение штурмом. Как передает «Эхо Кавказа», люди около здания скандируют «Хаджимба, уходи в отставку!»

Первый замминистра внутренних дел Абхазии Беслан Багателия сообщил ТАСС, что правоохранительные органы ненадолго вытеснили из здания протестующих:

«Ворвавшихся в здание выдворили», – сказал он.

Но вскоре протестующие заново начали штурм и попытались прорваться внутрь через окна на первом этаже. Нескольким участникам акции удалось прорваться в здание, но охрана заблокировала их внутри.

Организатор протестов Ахра Авидзба ранее заявил ТАСС, что акция в Сухуме связана с тем, что сотрудник охраны Хаджимбы оказался одним из трех задержанных по подозрению в громком убийстве, совершенном в ноябре 2019 года. Тогда неизвестные в масках открыли стрельбу по посетителям ресторана «Сан-Ремо», в результате чего были убиты два криминальных авторитета – Алхас Авидзба и Астамур Шамба, а также получила ранения официантка Доминика Акиртава, которая позднее умерла в больнице.

После убийства своих постов лишились глава МВД Абхазии Гарри Аршба и генеральный прокурор Абхазии Зураб Ачба. В декабре в Абхазии уже проходили протесты, участники которых обвиняли Аршбу в причастности к расстрелу.

Министр обороны Абхазии Мираб Кишмария заявил «Интерфаксу», что вооруженные силы региона пока не вмешиваются в происходящее:

«Армия Абхазии никогда не пойдет против своего народа», – заявил

Кишмария, подчеркнув, что вооруженные силы «не вмешиваются в политические события».

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Абхазия, сепаратистский регион Грузии, провозгласила независимость после войны с Грузией в 1993 году. Россия последовательно поддерживала сепаратистские настроения в Абхазии, а в 2008 году после пятидневной российско-грузинской войны признала ее независимость. Грузия считает сепаратистские Абхазию и Южную Осетию территориями, оккупированными Россией, и обвиняет РФ в нарушении территориальной целостности страны и аннексии ее территории. В то же время Россия оказывает большую помощь самопровозглашенной республике и по официальным, и по неофициальным каналам, а также дала паспорта порядка 90% ее жителей.

В конце августа – начале сентября 2019 года в Абхазии прошли выборы президента региона. Во второй тур вышли действующий глава республики Рауль Хаджимба и председатель оппозиционной партии «Амцахара» (Родовые огни) Алхас Квициния, победил Хаджимба.

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