Путин оставил запись в книге почетных гостей «Маршала Устинова»

Президент Владимир Путин поговорил с экипажем крейсера «Маршал Устинов», выразил им благодарность за службу, поздравил с Новым годом и оставил запись в книге почетных посетителей.

В ходе возвращения крейсера в Севастополь глава государства в кают-компании поговорил с офицерами.

«В походе вы уже давно, семь месяцев, соскучились по дому, скоро вернетесь. Всего вам самого доброго. Спасибо за сегодняшний день, до свидания», – сказал президент офицерам, передает РИА «Новости».

Путин также оставил запись в книге почетных посетителей: «Поздравляю с Новым 2020 годом, с проведенными учениями. Желаю удачи. Благодарю за службу!»

Путин в четверг с борта «Маршала Устинова» наблюдал совместные учения Черноморского и Северного флотов, в ходе учений проведены ракетные стрельбы «Калибром» и гиперзвуковой аэробаллистической ракетой «Кинжал».

В учениях задействовали свыше 30 кораблей, подлодку ЧФ и более 40 летательных аппаратов ВКС.

Ранее сообщалось, что максимальная скорость гиперзвуковых комплексов «Кинжал» и «Циркон» будет увеличена до более чем 10 чисел Маха. При этом США признают отставание от РФ в сфере гиперзвуковых технологий на несколько лет, но проектируемой американцами ракете сулят возможность развивать скорость до 20 чисел Маха.

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