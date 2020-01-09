Матвеева и Созановский поженились

Обладательница титула «Мисс Украина 2004», психолог и телеведущая Леся Матвеева сообщила на своей странице в Instagram, что они с ресторатором Валерием Созановским поженились.

«Первый пункт из списка планов на 2020 сделан», – написала она.

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Первый пункт из списка планов на 2020 done *

Публикация от Леся Матвеева * Lesia Matveyeva (@lesiamatveyeva) 9 Янв 2020 в 3:08 PST

В мае 2019 года Матвеева родила Созановскому дочь Александру.

От брака с бизнесменом Львом Парцхаладзе у Матвеевой есть девятилетняя дочь Ангелина и 12-летний сын Егор.

Матвеева и Парцхаладзе расстались в 2016 году после десяти лет брака.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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