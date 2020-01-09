Асеев: Моей первоочередной задачей будет освобождение тех, кто все еще остается в плену

Освобожденный в результате обмена удерживаемыми лицами между Украиной и ОРДЛО донецкий журналист Станислав Асеев заявил о намерении заняться освобождением тех, кто все еще остается в заключении на оккупированных территориях. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Хочу поблагодарить всех, кто все эти годы поддерживал меня – от коллег из СМИ до обычных людей, с которыми мы даже не были лично знакомы. Информация о том, что обо мне не забыли, доходила до меня даже в «Изоляции» (здание бывшего завода в Донецке, где удерживали журналиста. – «ГОРДОН»), как бы «МГБ» ни пыталось убедить всех нас в обратном. Поэтому я знал, что есть круг людей, на которых я всегда могу положиться», – отметил Асеев.

Он сказал, что пока будет заниматься здоровьем, потому что «есть ряд проблем».

«В ближайшем же будущем первоочередной задачей будет освобождение тех, кто все еще остается в плену (уже занимаемся этим – парни, о вас никто не забыл и забыть не дадим): к сожалению, наших людей там еще много, да и сама тема обмена очень скользкая. Но это – на будущее, а пока еще раз огромная благодарность всем, кто верил, что я окажусь на свободе – признаюсь, часто были моменты, когда в это не верил даже я сам», – добавил журналист.

Даже не знаю с чего начать… Хочу поблагодарить всех, кто все эти годы поддерживал меня — от коллег из СМИ до обычных… Posted by Stanyslav Vasin on Neljapäev, 9. jaanuar 2020

Об исчезновении Асеева в оккупированном Донецке стало известно 7 июня 2017 года. В конце июля того же года боевики «ДНР» подтвердили, что «арестовали» журналиста и открыли против него «уголовное дело» за шпионаж.

17 августа 2018 года в эфир канала «Россия 24» вышла программа, в которой Асеев признается в работе на Главное управление разведки Министерства обороны Украины с позывным Норман. Он заявил, что был в составе батальона «Донбасс», добровольно пошел на сотрудничество с разведкой, а одной из целей якобы был сбор материалов для будущего романа.

22 октября 2019 года появилась информация, что «суд» в ОРДЛО «приговорил» Асеева к 15 годам колонии строгого режима. Министерство иностранных дел Украины выразило протест России в связи с «приговором» украинскому журналисту.

Обмен удерживаемыми лицами между Украиной и боевиками «ДНР» и «ЛНР» проходил 29 декабря в Донецкой области. По данным СБУ, с неподконтрольных территорий вернулись 76 украинцев, среди которых и Асеев. Украина выдала 124 человека.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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