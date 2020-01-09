В администрации главы Абхазии заявили о попытке госпереворота

Штурм сторонниками оппозиции здания администрации президента Абхазии являются попыткой государственного переворота, завили в администрации.
«Расцениваем происходящее как попытку государственного переворота. Власть делает все от нее зависящее, чтобы ситуацию в республике удержать в конституционном русле», – сообщили в госучреждении «Интерфаксу».
Сообщается, что митингующие уже выломали двери на первом этаже администрации. Внутри здания собралось несколько десятков человек, передает ТАСС.
Напомним, митингующие начали штурм администрации президента Абхазии, они выбили окно и пытались прорваться внутрь здания.
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