Названо имя лотерейного миллиардера

09.01.2020, 15:12, Новости дня

Победительница новогодней лотереи, выигрыш в которой составил 1 млрд рублей, вышла на связь, сообщили в пресс-службе распространителя государственных лотерей «Столото».

«Миллиардером оказалась жительница Подмосковья Надежда Бартош. Она приехала на оформление выигрыша в лотерейный центр «Столото» вместе с супругом и дочерью», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы «Столото».

Оказалось, что семья уже много лет знакома с государственными лотереями. Надежда приобретает билеты несколько раз в год, в основном по праздникам.

На новогодний тираж у победительницы было около 10 билетов.

«Но тот самый счастливый билет, купленный в подмосковном торговом центре, ей подарила дочь на день рождения», – добавили в «Столото».

Новогодний лотерейный розыгрыш с выигрышем 1 млрд рублей состоялся в ночь на 1 января 2020 года. Победитель лотереи не был известен вплоть до первого рабочего дня после праздников, 9 января.



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