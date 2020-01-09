Актера Геннадия Юхтина госпитализировали в Москве

Народного артиста РФ Геннадия Юхтина госпитализировали в одну из московских клиник, сообщают СМИ.
Артист, согласно сообщению Пятого канала, получил травму бедра после падения дома.
Геннадий Юхтин – советский и российский актер. На его счету более ста ролей в фильмах, среди которых «Весна на Заречной улице», «Неуловимые мстители», «Дело Румянцева» и другие.
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